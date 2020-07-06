В СПЧ прокомментировали приговор журналистке Прокопьевой

"На мой взгляд, (решение) слишком уж завышенное, но безнаказанно это не должно было быть... Реально - это защита и поддержка терроризма. Суд определил. Да, завышенные обвинения стоят (в обвинительном заключении - ред.)", - сказал РИА Новости Точенов.