В СПЧ прокомментировали приговор журналистке Прокопьевой

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов заявил, что приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой в виде штрафа в 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма завышенный, однако безнаказанным дело оставаться не могло.
"На мой взгляд, (решение) слишком уж завышенное, но безнаказанно это не должно было быть... Реально - это защита и поддержка терроризма. Суд определил. Да, завышенные обвинения стоят (в обвинительном заключении - ред.)", - сказал РИА Новости Точенов.
В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.
Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.