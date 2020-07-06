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В СПЧ прокомментировали приговор журналистке Прокопьевой
Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов заявил, что приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:51
светлана прокопьева
александр точенов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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светлана прокопьева, александр точенов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет по правам человека при президенте рф (спч), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

В СПЧ прокомментировали приговор журналистке Прокопьевой

18:51 06.07.2020
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© Фото : страница Светланы Прокопьевой на FacebookСветлана Прокопьева
Светлана Прокопьева
© Фото : страница Светланы Прокопьевой на Facebook
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов заявил, что приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой в виде штрафа в 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма завышенный, однако безнаказанным дело оставаться не могло.
"На мой взгляд, (решение) слишком уж завышенное, но безнаказанно это не должно было быть... Реально - это защита и поддержка терроризма. Суд определил. Да, завышенные обвинения стоят (в обвинительном заключении - ред.)", - сказал РИА Новости Точенов.
В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.
Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.
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Светлана ПрокопьеваАлександр ТоченовФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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