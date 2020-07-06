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Фигурантка дела "Седьмой студии" Апфельбаум обжаловала приговор
Осужденная за халатность по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа" бывшая сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум обжаловала приговор,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:51
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
москва
происшествия
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РИА Новости
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Фигурантка дела "Седьмой студии" Апфельбаум обжаловала приговор

18:51 06.07.2020
772
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСофья Апфельбаум отвечает на вопросы журналистов возле здания Мещанского суда Москвы после оглашения приговора по делу "Седьмой студии"
Софья Апфельбаум отвечает на вопросы журналистов возле здания Мещанского суда Москвы после оглашения приговора по делу Седьмой студии
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Осужденная за халатность по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа" бывшая сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"Апелляционная жалоба Апфельбаум зарегистрирована в суде", - сказала собеседница агентства.
Таким образом, приговор обжаловали все осужденные, кроме режиссера Кирилла Серебренникова.
Ранее суд приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Дело в отношении экс-сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум переквалифицировали с мошенничества на халатность и прекратили за истечением срока давности. Прокурор просил для всех реальное лишение свободы.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
Вчера, 17:59
Серебренников отказался обжаловать приговор по делу "Седьмой студии"
1500416
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Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияДело "Седьмой студии"Кирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
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