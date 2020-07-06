https://ria.ru/20200706/1573972988.html
Фигурантка дела "Седьмой студии" Апфельбаум обжаловала приговор
Осужденная за халатность по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа" бывшая сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум обжаловала приговор,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:51
2020-07-06T18:51
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, дело "седьмой студии", кирилл серебренников, москва, происшествия