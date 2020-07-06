Слуцкий прокомментировал новые санкции Британии против россиян

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лондон сделал еще один шаг на пути к деградации российско-британских отношений, введя санкции против граждан РФ, Москва ответит взвешенно и адекватно, заявил журналистам глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Ранее Великобритания опубликовала свой "список Магнитского", в который вошли глава СК Александр Бастрыкин, представители правоохранительных органов РФ.
"В целом, можно сказать, что Лондон сделал еще один шаг на пути деградации российско-британских отношений. После политической "аферы века" по делу Скрипалей, введение санкций имени Магнитского лишь усугубляет негативный фон во взаимном диалоге", - сказал Слуцкий.
По его словам, любые рестрикции, предпринятые в обход ООН, являются анахронизмом, особенно в условиях все еще сохраняющейся пандемии. Депутат добавил, что ни одно государство не свернуло со своего курса только потому, что США или Великобритания размахивают "санкционной дубиной". В случае с Россией, это точно никогда не работало и работать не будет, ем более, что ссылки на нарушение прав человека и введение из-за этого каких-либо ограничений абсолютно противоправны, отметил он.
"Естественно, как это и принято в дипломатической практике, Москва оставляет за собой право на ответные меры. Не сомневаюсь, что решение будет принято взвешенное, адекватное и своевременное", - заключил Слуцкий.