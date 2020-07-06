Слуцкий прокомментировал новые санкции Британии против россиян

"В целом, можно сказать, что Лондон сделал еще один шаг на пути деградации российско-британских отношений. После политической "аферы века" по делу Скрипалей, введение санкций имени Магнитского лишь усугубляет негативный фон во взаимном диалоге", - сказал Слуцкий.