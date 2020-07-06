Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573972806.html
Слуцкий прокомментировал новые санкции Британии против россиян
Лондон сделал еще один шаг на пути к деградации российско-британских отношений, введя санкции против граждан РФ, Москва ответит взвешенно и адекватно, заявил... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:05
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
оон
сша
россия
леонид слуцкий
госдума рф
великобритания
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1400x0_80_0_0_d727d49bfcb87097471314bc1a3e4e71.jpg
https://ria.ru/20200706/1573973566.html
1
сша
россия
великобритания
москва
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1400x0_80_0_0_d727d49bfcb87097471314bc1a3e4e71.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_362:0:3093:2048_1400x0_80_0_0_c4ae3479dd4dda13648453061ef3741d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_703:0:2751:2048_1400x0_80_0_0_244a905d5004f09e8b5c6bb2bbd4ae0a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, оон, сша, россия, леонид слуцкий, госдума рф, великобритания, москва, лондон, в мире

Слуцкий прокомментировал новые санкции Британии против россиян

18:47 06.07.2020 (обновлено: 19:05 06.07.2020)
859
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лондон сделал еще один шаг на пути к деградации российско-британских отношений, введя санкции против граждан РФ, Москва ответит взвешенно и адекватно, заявил журналистам глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Ранее Великобритания опубликовала свой "список Магнитского", в который вошли глава СК Александр Бастрыкин, представители правоохранительных органов РФ.
"В целом, можно сказать, что Лондон сделал еще один шаг на пути деградации российско-британских отношений. После политической "аферы века" по делу Скрипалей, введение санкций имени Магнитского лишь усугубляет негативный фон во взаимном диалоге", - сказал Слуцкий.
По его словам, любые рестрикции, предпринятые в обход ООН, являются анахронизмом, особенно в условиях все еще сохраняющейся пандемии. Депутат добавил, что ни одно государство не свернуло со своего курса только потому, что США или Великобритания размахивают "санкционной дубиной". В случае с Россией, это точно никогда не работало и работать не будет, ем более, что ссылки на нарушение прав человека и введение из-за этого каких-либо ограничений абсолютно противоправны, отметил он.
"Естественно, как это и принято в дипломатической практике, Москва оставляет за собой право на ответные меры. Не сомневаюсь, что решение будет принято взвешенное, адекватное и своевременное", - заключил Слуцкий.
Здание Московского городского суда
Вчера, 18:57
В Мосгорсуде заявили, что британские санкции не скажутся на работе судей
35511004
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинООНСШАРоссияЛеонид СлуцкийГосдума РФВеликобританияМоскваЛондонВ мире
Рекомендуем
Доминик Рааб
Глава МИД Великобритании прокомментировал новые санкции против России
Заседание Совета Федерации РФ
Сенатор прокомментировал новые британские санкции против россиян
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили реакцию Запада на поправки к Конституции
Крымский мост через Керченский пролив
В Крыму оценили заявления Украины по поводу моста через Керченский пролив
Посольство Великобритании в Москве
Посольство Великобритании рассказало о новом режиме санкций
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Посольство России возмутили новые британские санкции
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде прокомментировали новые санкции Великобритании против России
Светлана Прокопьева
В СПЧ прокомментировали приговор журналистке Прокопьевой
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Международные эксперты оценили голосование по поправкам в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции
Здание Московского городского суда
В Мосгорсуде заявили, что британские санкции не скажутся на работе судей
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф в Крыму
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Андрей Климов
В Совфеде подготовят предложения по защите России от вмешательства извне
Самолет Boeing OC-135B
России и США не удалось сблизить позиции по договору по открытому небу
Строительство газопровода Северный поток-2
Газовая отрасль Германии оценила решение Дании по "Северному потоку – 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
Лента новостейМолния