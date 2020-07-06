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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200706/1573972741.html
Председателя УИК в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, уволили
Председателя участковой комиссии в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, освободили от должности, дальнейшее разбирательство в компетенции... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:51
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
московская область (подмосковье)
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
мосгоризбирком, московская область (подмосковье), политика

Председателя УИК в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, уволили

18:47 06.07.2020 (обновлено: 18:51 06.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУрна для голосования с бюллетенями на избирательном участке
Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председателя участковой комиссии в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, освободили от должности, дальнейшее разбирательство в компетенции правоохранительных органов, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее сообщалось, что камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней, на участке №2783 в Москве, подсчет голосов там был приостановлен. Позже МГИК признал недействительными итоги голосования на данном участке.
"Освободили председателя участковой комиссии от должности сегодня. Решение было принято территориальной комиссией", - сообщил Реут.
Отвечая на вопрос о дальнейшем разбирательстве Реут отметил, что оно находится в компетенции правоохранительных органов. "С нашей стороны мы тщательно посмотрим все документы, время на это есть", - добавил он.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
2 июля, 13:52Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова прокомментировала вброс бюллетеней в Раменках
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомМосковская область (Подмосковье)Политика
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