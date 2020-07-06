https://ria.ru/20200706/1573972741.html
Председателя УИК в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, уволили
Председателя участковой комиссии в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, освободили от должности, дальнейшее разбирательство в компетенции... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:47
2020-07-06T18:51
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
московская область (подмосковье)
политика
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https://ria.ru/20200702/1573791295.html
3
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573579307_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4e0d5f423ec4ce395f848949750f973d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосгоризбирком, московская область (подмосковье), политика