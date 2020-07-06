https://ria.ru/20200706/1573972636.html
В России более 450 призывников отправились служить в научные роты
Более 450 призывников отправились служить в научные и научно-производственные роты Вооруженных сил России в рамках весенней призывной кампании, сообщили в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:44
2020-07-06T18:44
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Более 450 призывников отправились служить в научные и научно-производственные роты Вооруженных сил России в рамках весенней призывной кампании, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ
.
Весенний призыв-2020 начался в апреле. Служить в этом году отправятся 135 тысяч человек – ровно столько же молодых людей было призвано во время весенней призывной кампании 2019 года, при этом в научные роты служить отправилось около 400 новобранцев, аналогичное число призывников пополнило состав этих подразделений и в рамках весеннего призыва-2018.
"Сегодня состоялись отправки призывников в научные и научно-производственные роты со сборных пунктов субъектов РФ. Для прохождения военной службы по призыву в 17 научных рот отправлено более 350 человек, в том числе в военный инновационный технополис "Эра" более 100 человек. В четыре научно-производственные роты отправилось служить более 100 новобранцев. Всего в ряды научных и научно-производственных рот отправилось служить более 450 юношей", - говорится в сообщении.
Отбор в научные и научно-производственные роты велся среди наиболее талантливых выпускников профильных вузов.
Согласно сообщению, перед отправкой к месту службы призывники получили банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессер, в который входит в том числе антисептик для рук.