В России более 450 призывников отправились служить в научные роты

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 450 призывников отправились служить в научные и научно-производственные роты Вооруженных сил России в рамках весенней призывной кампании, сообщили в понедельник в пресс-службе Более 450 призывников отправились служить в научные и научно-производственные роты Вооруженных сил России в рамках весенней призывной кампании, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ

Весенний призыв-2020 начался в апреле. Служить в этом году отправятся 135 тысяч человек – ровно столько же молодых людей было призвано во время весенней призывной кампании 2019 года, при этом в научные роты служить отправилось около 400 новобранцев, аналогичное число призывников пополнило состав этих подразделений и в рамках весеннего призыва-2018.

"Сегодня состоялись отправки призывников в научные и научно-производственные роты со сборных пунктов субъектов РФ. Для прохождения военной службы по призыву в 17 научных рот отправлено более 350 человек, в том числе в военный инновационный технополис "Эра" более 100 человек. В четыре научно-производственные роты отправилось служить более 100 новобранцев. Всего в ряды научных и научно-производственных рот отправилось служить более 450 юношей", - говорится в сообщении.

Отбор в научные и научно-производственные роты велся среди наиболее талантливых выпускников профильных вузов.