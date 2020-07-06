https://ria.ru/20200706/1573972523.html
Международные эксперты оценили голосование по поправкам в Москве
Международные эксперты из Франции, Эфиопии и Афганистана, осуществлявшие наблюдение за голосованием по поправкам в конституцию в Москве, заявили, что данная... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:41
2020-07-06T18:41
голосование по поправкам в конституцию
цик рф
москва
франция
эфиопия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573750806_0:67:1991:1186_1400x0_80_0_0_55a30caab4b8e81b8e74faa409c518ab.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, москва, франция, эфиопия, в мире
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Международные эксперты из Франции
, Эфиопии
и Афганистана
, осуществлявшие наблюдение за голосованием по поправкам в конституцию в Москве
, заявили, что данная процедура соответствовала нормам, а также соблюдались строгие санитарные меры.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
"По итогам нашей экспертной и наблюдательной миссии мы можем заявить, что были свидетелями процедуры голосования, которая соответствовала нормам, действующим в наших соответствующих странах, и позволила гражданину свободно исполнить свой гражданский долг", - говорится в докладе международных экспертов, которые наблюдали за ходом голосования по приглашению ОП Москвы, имеющегося в распоряжении агентства.
По мнению экспертов, то, что за время голосования с 25 июня по 1 июля все СМИ, которые присутствовали на большинстве избирательных участков, вели видеосъемку и опрашивали граждан, в частности, является показателем прозрачности голосования, необходимость обеспечения которой отмечала ЦИК РФ
.
Также они отметили, что несмотря на то, что электронное голосование и голосование на дому позволяют большинству людей исполнить свой гражданский долг, тем не менее большое число посещенных ими избирательных участков расположено в старых зданиях, где инвалиды и маломобильные группы сталкиваются с трудностями в получении доступа к ним, в связи с чем рекомендуется в будущем улучшить инфраструктуру и создать доступную среду для указанных лиц.