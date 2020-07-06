Международные эксперты оценили голосование по поправкам в Москве

Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Международные эксперты из Эфиопии и Международные эксперты из Франции Афганистана , осуществлявшие наблюдение за голосованием по поправкам в конституцию в Москве , заявили, что данная процедура соответствовала нормам, а также соблюдались строгие санитарные меры.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.

"По итогам нашей экспертной и наблюдательной миссии мы можем заявить, что были свидетелями процедуры голосования, которая соответствовала нормам, действующим в наших соответствующих странах, и позволила гражданину свободно исполнить свой гражданский долг", - говорится в докладе международных экспертов, которые наблюдали за ходом голосования по приглашению ОП Москвы, имеющегося в распоряжении агентства.

По мнению экспертов, то, что за время голосования с 25 июня по 1 июля все СМИ, которые присутствовали на большинстве избирательных участков, вели видеосъемку и опрашивали граждан, в частности, является показателем прозрачности голосования, необходимость обеспечения которой отмечала ЦИК РФ