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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Международные эксперты оценили голосование по поправкам в Москве
Международные эксперты из Франции, Эфиопии и Афганистана, осуществлявшие наблюдение за голосованием по поправкам в конституцию в Москве, заявили, что данная... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:41
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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цик рф, москва, франция, эфиопия, в мире

Международные эксперты оценили голосование по поправкам в Москве

18:41 06.07.2020
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© РИА Новости / Мария Табак / Перейти в фотобанкУрны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Мария Табак
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Международные эксперты из Франции, Эфиопии и Афганистана, осуществлявшие наблюдение за голосованием по поправкам в конституцию в Москве, заявили, что данная процедура соответствовала нормам, а также соблюдались строгие санитарные меры.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Вчера, 18:09Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК рассказали о сложностях при проведении голосования по поправкам
"По итогам нашей экспертной и наблюдательной миссии мы можем заявить, что были свидетелями процедуры голосования, которая соответствовала нормам, действующим в наших соответствующих странах, и позволила гражданину свободно исполнить свой гражданский долг", - говорится в докладе международных экспертов, которые наблюдали за ходом голосования по приглашению ОП Москвы, имеющегося в распоряжении агентства.
По мнению экспертов, то, что за время голосования с 25 июня по 1 июля все СМИ, которые присутствовали на большинстве избирательных участков, вели видеосъемку и опрашивали граждан, в частности, является показателем прозрачности голосования, необходимость обеспечения которой отмечала ЦИК РФ.
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин
Вчера, 18:05Голосование по поправкам в Конституцию
В Роскомнадзоре рассказали о борьбе с фейками о голосовании по поправкам
Также они отметили, что несмотря на то, что электронное голосование и голосование на дому позволяют большинству людей исполнить свой гражданский долг, тем не менее большое число посещенных ими избирательных участков расположено в старых зданиях, где инвалиды и маломобильные группы сталкиваются с трудностями в получении доступа к ним, в связи с чем рекомендуется в будущем улучшить инфраструктуру и создать доступную среду для указанных лиц.
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Голосование по поправкам в КонституциюЦИК РФМоскваФранцияЭфиопияВ мире
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