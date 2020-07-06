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ЦБ предложил учитывать цены в интернет-магазинах при ремонте по ОСАГО
Банк России доработал методику восстановительного ремонта автомобиля по ОСАГО и предлагает внести в справочники по расчету стоимости данные интернет-магазинов... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:39
россия
осаго
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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россия, осаго, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ предложил учитывать цены в интернет-магазинах при ремонте по ОСАГО

18:39 06.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Банк России доработал методику восстановительного ремонта автомобиля по ОСАГО и предлагает внести в справочники по расчету стоимости данные интернет-магазинов автозапчастей, сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
"Прямо определено, что могут использоваться цены интернет-магазинов, потому что до этого при определении цены в справочнике нормы были прописаны таким образом, что было необходимо посещать магазин физически, который находится как физическая точка продажи где-либо", - сказал он.
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Чистюхин добавил, что документ содержит новый порядок формирования и утверждения справочников: справочники будут формироваться для каждого субъекта Российской Федерации и пересматриваться раз в три месяца.
"У экспертов появляется право самостоятельно рассчитать стоимость запчастей либо работ при наличии сомнения тех цен, которые указаны в справочниках. И если эти цены расходятся с расчетами экспертов (при этом эти расчеты должны быть сделаны по правилам методики больше чем на одну треть), то можно применять расчеты экспертов", - указал он.
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Зампред ЦБ также отметил, что в новой методике определены случаи, для которых рассчитывается утрата товарной стоимости.
"Нам кажется, что все это позволит более правильно определять цены как на запчасти, так и на нормы часов на ремонт. Мы ожидаем до 14 июля замечания, комментарии и предложения как от автолюбителей, так и от страхового сообщества. Соответственно, после этого, по итогам учета замечаний и предложений, будем утверждать данную методику в качестве окончательного нормативного акта", - добавил он.
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РоссияОСАГОВладимир ЧистюхинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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