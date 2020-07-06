https://ria.ru/20200706/1573972376.html
Боррель оценил влияние пандемии COVID-19 на мировую безопасность
Пандемия коронавируса повлияет на ситуацию с мировой безопасностью, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:38
2020-07-06T18:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жозеп боррель
коронавирусы
весь мир
оон
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:4:3129:1764_1400x0_80_0_0_297941b22e4ae9dd474223265824d732.jpg
https://ria.ru/20200706/1573967356.html
весь мир
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:4:3129:1764_1400x0_80_0_0_297941b22e4ae9dd474223265824d732.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_398:0:3129:2048_1400x0_80_0_0_85431527b24767db8f8d25670b105f7d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_849:0:2897:2048_1400x0_80_0_0_1af8efbb72f4678ddf8dbeb32e791c1d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, жозеп боррель, коронавирусы, весь мир, оон, безопасность, в мире
ООН, 6 июл – РИА Новости.
Пандемия коронавируса повлияет на ситуацию с мировой безопасностью, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель
, выступая в рамках конференции высокого уровня ООН под названием "Неделя борьбы с терроризмом".
По его словам, кризис, вызванный пандемией, углубляет существующие конфликты и создает новые геополитические трения. "Поэтому жизненно важно, чтобы мы были вместе и придерживались международного порядка, основанного на правилах, с ООН в центре", - сказал Боррель.
"COVID-19 оказывает влияние на все сферы жизни и у него будут последствия для мировой безопасности", - подчеркнул он.
Он пояснил, что речь идёт, в том числе, о терроризме, который "продолжает оставаться основной угрозой международному миру и стабильности".
"Нам необходимо выработать общее понимание того, какими будут последствия пандемии для борьбы с терроризмом", - указал Боррель.
Верховный представитель ЕС отметил, что в некоторых регионах кризис привел к сокращению террористической активности, в основном из-за мобилизации государственных служб безопасности. "Но в других регионах терроризм и страдания людей, вызванные кризисом, все еще есть", - добавил Боррель.
"Никто из нас не может бороться с терроризмом в одиночку. ЕС продолжит укреплять партнерство с ведущими игроками, прежде всего с ООН
", - заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.