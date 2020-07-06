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Боррель оценил влияние пандемии COVID-19 на мировую безопасность
Пандемия коронавируса повлияет на ситуацию с мировой безопасностью, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:38
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353
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Боррель оценил влияние пандемии COVID-19 на мировую безопасность

18:38 06.07.2020
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© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
ООН, 6 июл – РИА Новости. Пандемия коронавируса повлияет на ситуацию с мировой безопасностью, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в рамках конференции высокого уровня ООН под названием "Неделя борьбы с терроризмом".
По его словам, кризис, вызванный пандемией, углубляет существующие конфликты и создает новые геополитические трения. "Поэтому жизненно важно, чтобы мы были вместе и придерживались международного порядка, основанного на правилах, с ООН в центре", - сказал Боррель.
"COVID-19 оказывает влияние на все сферы жизни и у него будут последствия для мировой безопасности", - подчеркнул он.
Он пояснил, что речь идёт, в том числе, о терроризме, который "продолжает оставаться основной угрозой международному миру и стабильности".
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"Нам необходимо выработать общее понимание того, какими будут последствия пандемии для борьбы с терроризмом", - указал Боррель.
Верховный представитель ЕС отметил, что в некоторых регионах кризис привел к сокращению террористической активности, в основном из-за мобилизации государственных служб безопасности. "Но в других регионах терроризм и страдания людей, вызванные кризисом, все еще есть", - добавил Боррель.
"Никто из нас не может бороться с терроризмом в одиночку. ЕС продолжит укреплять партнерство с ведущими игроками, прежде всего с ООН", - заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жозеп БоррельКоронавирусыВесь мирООНБезопасностьВ мире
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