https://ria.ru/20200706/1573972314.html
России и США не удалось сблизить позиции по договору по открытому небу
России и США не удалось сблизить позиции, Вашингтон вряд ли пересмотрит своё решение выйти из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:37
2020-07-06T19:15
россия
договор по открытому небу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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россия
сша
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. России
и США
не удалось сблизить позиции, Вашингтон вряд ли пересмотрит своё решение выйти из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков
по итогам виртуальной конференции стран-участниц.
В понедельник в онлайн-формате прошла конференция стран-участниц Договора по открытому небу, которая была созвана после решения США покинуть договор.
"Мы можем констатировать, что сближения подходов не произошло - "все остались при своих". Но это было, собственно говоря, довольно предсказуемо", - сказал Рябков.
Он подчеркнул важность самого факта состоявшейся встречи, потому что "мы получили возможность детальнейшим образом представить наши оценки происходящего, включая, прежде всего, последствия с которыми сопряжён выход США из договора".
"Не думаю, что по итогам сегодняшнего мероприятия повысились шансы на то, что США пересмотрят свое уже объявленное решение выйти из договора. К сожалению", - подчеркнул Рябков.