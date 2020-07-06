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России и США не удалось сблизить позиции по договору по открытому небу
России и США не удалось сблизить позиции, Вашингтон вряд ли пересмотрит своё решение выйти из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:15
россия
договор по открытому небу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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россия, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

России и США не удалось сблизить позиции по договору по открытому небу

18:37 06.07.2020 (обновлено: 19:15 06.07.2020)
403
CC0 / U.S. Air Force / Самолет "Boeing OC-135B"
Самолет Boeing OC-135B
CC0 / U.S. Air Force /
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. России и США не удалось сблизить позиции, Вашингтон вряд ли пересмотрит своё решение выйти из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам виртуальной конференции стран-участниц.
В понедельник в онлайн-формате прошла конференция стран-участниц Договора по открытому небу, которая была созвана после решения США покинуть договор.
"Мы можем констатировать, что сближения подходов не произошло - "все остались при своих". Но это было, собственно говоря, довольно предсказуемо", - сказал Рябков.
Он подчеркнул важность самого факта состоявшейся встречи, потому что "мы получили возможность детальнейшим образом представить наши оценки происходящего, включая, прежде всего, последствия с которыми сопряжён выход США из договора".
"Не думаю, что по итогам сегодняшнего мероприятия повысились шансы на то, что США пересмотрят свое уже объявленное решение выйти из договора. К сожалению", - подчеркнул Рябков.
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РоссияДоговор по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
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