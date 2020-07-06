На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 46 тысяч

По его данным, за последние сутки было зафиксировано 2 099 новых случаев инфицирования и шесть летальных исходов. В общей сложности с начала эпидемии заразились 46 333 человека, скончались 1 303 пациента с COVID-19. Отмечается, что излечились 12 185 заболевших.