Посольство Великобритании рассказало о новом режиме санкций

Согласно сообщению, в Великобритании вступает в силу независимый режим санкций (Global Human Rights sanctions regime), который позволит накладывать ограничительные меры на лиц и организации, по мнению британской стороны, серьезно нарушающие права человека.

"Это первый автономный санкционный режим, реализуемый Великобританией после выхода из ЕС... Новый режим санкций не направлен против конкретных государств, он ставит целью привлечь к ответственности тех, кто нарушает права человека, вне зависимости от их местонахождения", - уточняется в сообщении.