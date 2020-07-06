https://ria.ru/20200706/1573972029.html
Посольство Великобритании рассказало о новом режиме санкций
Новый режим санкций включает заморозку активов и запрет на поездки в Великобританию, говорится с сообщении посольства Британии в РФ, размещенном в телеграмм... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:34
2020-07-06T18:34
северная корея
сергей магнитский
саудовская аравия
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154885/58/1548855818_0:175:3086:1911_1400x0_80_0_0_686fcab454a0cc4f99fb22c38d282bbb.jpg
https://ria.ru/20200706/1573937040.html
4
северная корея
саудовская аравия
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154885/58/1548855818_0:175:3086:1911_1400x0_80_0_0_686fcab454a0cc4f99fb22c38d282bbb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154885/58/1548855818_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_1a116f62d79530334ff6b3850c782bb5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154885/58/1548855818_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_9359bfaab84e144df42d473f7eba6720.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северная корея, сергей магнитский, саудовская аравия, великобритания, в мире
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Новый режим санкций включает заморозку активов и запрет на поездки в Великобританию
, говорится с сообщении посольства Британии в РФ, размещенном в телеграмм канале.
Согласно сообщению, в Великобритании вступает в силу независимый режим санкций (Global Human Rights sanctions regime), который позволит накладывать ограничительные меры на лиц и организации, по мнению британской стороны, серьезно нарушающие права человека.
"Это первый автономный санкционный режим, реализуемый Великобританией после выхода из ЕС... Новый режим санкций не направлен против конкретных государств, он ставит целью привлечь к ответственности тех, кто нарушает права человека, вне зависимости от их местонахождения", - уточняется в сообщении.
Как добавили в посольстве, "ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на поездки в Великобританию".
В сообщении также уточняется, что в этот список вошли 25 граждан России, якобы причастных к смерти Сергея Магнитского
; "20 граждан Саудовской Аравии
, причастных к смерти Джамаля Хашогги; два высокопоставленных генерала вооруженных сил Мьянмы
, причастных к систематическому и жестокому насилию против народа рохинджа и других этнических меньшинств; две организации в Северной Корее
, ответственные за принудительный труд, пытки и убийства людей в северокорейских концентрационных лагерях".