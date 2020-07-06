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Посольство Великобритании рассказало о новом режиме санкций
Новый режим санкций включает заморозку активов и запрет на поездки в Великобританию, говорится с сообщении посольства Британии в РФ, размещенном в телеграмм... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:34
северная корея
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великобритания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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северная корея, сергей магнитский, саудовская аравия, великобритания, в мире

Посольство Великобритании рассказало о новом режиме санкций

18:34 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПосольство Великобритании в Москве
Посольство Великобритании в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Посольство Великобритании в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новый режим санкций включает заморозку активов и запрет на поездки в Великобританию, говорится с сообщении посольства Британии в РФ, размещенном в телеграмм канале.
Согласно сообщению, в Великобритании вступает в силу независимый режим санкций (Global Human Rights sanctions regime), который позволит накладывать ограничительные меры на лиц и организации, по мнению британской стороны, серьезно нарушающие права человека.
"Это первый автономный санкционный режим, реализуемый Великобританией после выхода из ЕС... Новый режим санкций не направлен против конкретных государств, он ставит целью привлечь к ответственности тех, кто нарушает права человека, вне зависимости от их местонахождения", - уточняется в сообщении.
Как добавили в посольстве, "ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на поездки в Великобританию".
В сообщении также уточняется, что в этот список вошли 25 граждан России, якобы причастных к смерти Сергея Магнитского; "20 граждан Саудовской Аравии, причастных к смерти Джамаля Хашогги; два высокопоставленных генерала вооруженных сил Мьянмы, причастных к систематическому и жестокому насилию против народа рохинджа и других этнических меньшинств; две организации в Северной Корее, ответственные за принудительный труд, пытки и убийства людей в северокорейских концентрационных лагерях".
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Северная КореяСергей МагнитскийСаудовская АравияВеликобританияВ мире
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