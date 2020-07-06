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Российские ученые создали модуль для расшифровки геномов коронавирусов
Центр алгоритмической биотехнологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создал модуль, позволяющий расшифровывать геномы коронавирусов,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:55
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Российские ученые создали модуль для расшифровки геномов коронавирусов

18:29 06.07.2020 (обновлено: 18:55 06.07.2020)
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Центр алгоритмической биотехнологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создал модуль, позволяющий расшифровывать геномы коронавирусов, сообщает пресс-служба вуза.
"Новая разработка Центра алгоритмической биотехнологии СПбГУ, получившая название coronaSPAdes, позволяет собирать геномы РНК-вирусов, и в первую очередь коронавирусов. По предварительным данным, с ее помощью уже удалось восстановить последовательности геномов ранее неизвестных коронавирусов", - говорится в сообщении.
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Модуль coronaSPAdes - это специальный режим сборщика SPAdes (Saint Petersburg Assembler), который позволяет производить расшифровку геномов живых организмов, в том числе и вирусов.
Как отмечает СПбГУ, модуль coronaSPAdes учитывает особенности данных секвенирования РНК, а также реализует уникальные алгоритмические решения, нацеленные на улучшение восстановления последовательности генома коронавирусов. Подходы, заложенные в coronaSPAdes, могут быть использованы в дальнейшем для разработки новых сборщиков, использующих информацию о структуре иных типов геномов.
Разработка первой версии этого модуля заняла около двух недель, и сейчас его создатели занимаются усовершенствованием сборщика. По их оценке, модуль coronaSPAdes позволяет восстанавливать геномы коронавирусов "гораздо эффективнее и качественнее, чем альтернативные подходы".
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