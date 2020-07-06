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Суд арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич до 16 августа
Тверской суд Москвы арестовал замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:14
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), происшествия

Суд арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич до 16 августа

18:18 06.07.2020 (обновлено: 20:14 06.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Она останется под стражей до 16 августа. Адвокат заявил, что обжалует решение об аресте.
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Изначально МВД заявляло о хищении 40 миллионов рублей, но на заседании следователь сообщил, что, по уточненной информации, общий ущерб превышает 50 миллионов.
Защита просила отпустить Лукашевич под залог в три миллиона рублей. Кроме того, личные поручительства за нее дали член президентского Совета по правам человека, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Асмолов, эксперт промышленного комитета Общероссийского народного фронта Александр Рудик и телеведущая Авдотья Смирнова.
Во время преступления Лукашевич была гендиректором Центра развития науки, а ее предполагаемый соучастник Михаил Попов занимал пост в Минобрнауки.
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Министерство заключило с центром ряд госконтрактов, а взамен, как считает следствие, получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". Следствие пришло к выводу, что у работ нет научной ценности.
Сама Лукашевич уверяла суд в обратном. По ее словам, разработанная по государственным контрактам модель использовалась в период пандемии коронавируса и позволила "оказывать качественные образовательные услуги".
Потерпевшим по делу признали Минобрнауки. Срок следствия продлен до 16 августа.
Лукашевич в структуре Минобрнауки занимает должность статс-секретаря — заместителя министра. В министерстве она работает с 1998 года, пройдя путь от рядового сотрудника правовой службы до замминистра (назначена в 2018 году).
Директор правового департамента Минобрнауки России Марина Лукашевич
4 июля, 12:28
Замглавы Минобрнауки Лукашевич не признала вину в хищении, заявили в ОНК
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Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Происшествия
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А почему Ефремов дома прохлаждается? Говорили, что из-за короны опасаются. Как по мне, убийца более чем должен сидеть
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PPol1415
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