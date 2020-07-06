Глава Адыгеи проверил ход строительства дороги на Сочи через горы

КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход строительства дороги на сочинский поселок Дагомыс через горную часть региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства автомобильной дороги Черниговская – Дагомыс. Данный проект реализуется совместно с Краснодарским краем . Из общей протяженности дороги в Адыгее на первом этапе ведется строительство 10,355 километра. На эти цели предусмотрено почти 1,94 миллиарда рублей… Работы начались в 2019 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генподрядчиком по госконтракту является ООО "Дортранссервис". Поскольку участок дороги находится в горной местности, прежде всего внимание уделяется подготовительным работам, на первом этапе была обследована территория, осуществлены земляные работы, устройство нижнего слоя основания дороги, монтаж железобетонных труб, всего выполнено около 30% от плана, сообщается со ссылкой на минтранс республики.

Отмечается, что после завершения строительства участок двухполосной дороги будет соответствовать IV категории. Глава Адыгеи поручил синхронизировать все работы с Краснодарским краем и проводить их в соответствии с согласованным с федеральным центром графиком реализации проекта.

"Нам важно в полной мере обеспечить безопасность дорожного движения и, конечно, экологическое благополучие нашего региона. Все это, в свою очередь, способствует повышению качества жизни населения и инвестиционной привлекательности Адыгеи", - цитирует Кумпилова пресс-служба.