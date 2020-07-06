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Глава Адыгеи проверил ход строительства дороги на Сочи через горы
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход строительства дороги на сочинский поселок Дагомыс через горную часть региона, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:17
республика адыгея
мурат кумпилов
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мурат кумпилов, краснодарский край, республика адыгея, общество

Глава Адыгеи проверил ход строительства дороги на Сочи через горы

18:17 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход строительства дороги на сочинский поселок Дагомыс через горную часть региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства автомобильной дороги Черниговская – Дагомыс. Данный проект реализуется совместно с Краснодарским краем. Из общей протяженности дороги в Адыгее на первом этапе ведется строительство 10,355 километра. На эти цели предусмотрено почти 1,94 миллиарда рублей… Работы начались в 2019 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что генподрядчиком по госконтракту является ООО "Дортранссервис". Поскольку участок дороги находится в горной местности, прежде всего внимание уделяется подготовительным работам, на первом этапе была обследована территория, осуществлены земляные работы, устройство нижнего слоя основания дороги, монтаж железобетонных труб, всего выполнено около 30% от плана, сообщается со ссылкой на минтранс республики.
Отмечается, что после завершения строительства участок двухполосной дороги будет соответствовать IV категории. Глава Адыгеи поручил синхронизировать все работы с Краснодарским краем и проводить их в соответствии с согласованным с федеральным центром графиком реализации проекта.
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"Нам важно в полной мере обеспечить безопасность дорожного движения и, конечно, экологическое благополучие нашего региона. Все это, в свою очередь, способствует повышению качества жизни населения и инвестиционной привлекательности Адыгеи", - цитирует Кумпилова пресс-служба.
Кроме того, в Адыгее продолжается строительство высокогорной автодороги из поселка Гузерипль к плато Лагонаки. Общая протяженность дороги – 17,08 километра, из них 9,8 километра планируется завершить в 2021 году, говорится в сообщении.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловКраснодарский крайРеспублика АдыгеяОбщество
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