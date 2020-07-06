В Таиланде появится спецподразделение полиции для отслеживания туристов

Сотрудников планируют набирать из отделов морской и дорожной полиции Таиланда, а также — природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые обычно работают с сектором путешествий. Характер деятельности нового подразделения будет в основном связан с туристическими направлениями и транспортом.