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В Таиланде появится спецподразделение полиции для отслеживания туристов
Королевская полиция Таиланда формирует специальную оперативную группу для отслеживания туристов, инфицированных Covid-19, поскольку страна готовится вновь... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:46
коронавирус covid-19
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таиланд
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, таиланд

В Таиланде появится спецподразделение полиции для отслеживания туристов

18:46 06.07.2020
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© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.
© РИА Новости / Валентин Чебунин
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Королевская полиция Таиланда формирует специальную оперативную группу для отслеживания туристов, инфицированных Covid-19, поскольку страна готовится вновь открыть свое воздушное пространство для путешественников, сообщает Bangkok Post.
Цель нововведения – избежать будущих вспышек коронавируса.
Отвечать за отслеживание туристов будет Центральное следственное управление (CIB) Таиланда.
Сотрудников планируют набирать из отделов морской и дорожной полиции Таиланда, а также — природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые обычно работают с сектором путешествий. Характер деятельности нового подразделения будет в основном связан с туристическими направлениями и транспортом.
Так, например, морская полиция планирует отслеживать передвижения туристов на воде. Вдоль дорог могут появиться контрольно-пропускные пункты для проверки иностранных гостей, измерения температуры, уточнения маршрутов.
Также полицейские предложили создать онлайн-приложение для туристов, в том числе и для оказания им помощи.
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