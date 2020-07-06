В Крыму оценили заявления Украины по поводу моста через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал абсурдом и бессмыслицей желание киевских властей добиться через Международный трибунал по морскому праву признания незаконным строительства Крымского моста.
Ранее первый заместитель МИД Украины Эминэ Джапарова заявила украинским СМИ, что украинская сторона намерена обратиться в Международный трибунал по морскому праву с целью рассмотреть вопрос законности строительства моста через Керченский пролив и его дальнейшей работы. Джапарова подчеркнула, что мост был построен вопреки Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, без согласования Украины как прибрежного государства и экологической оценки.
"Инициирование Украиной международного разбирательства относительно строительства Крымского моста является абсурдом и бессмыслицей. Строительство велось в территориальных водах России, поэтому никакого согласование с другими государствами не требовалось. Одним словом, хочется воскликнуть вслед за классиком: "Смешались в кучу кони, люди..." Мне иногда кажется, что в своей звериной ненависти к крымчанам эта публика готова сгрызть сами опоры Крымского моста, однако видит око, да зуб неймет", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, строительству моста предшествовала комплексная экологическая экспертиза, имеющаяся в открытом доступе и в СМИ, с которой при желании украинская сторона может ознакомиться.
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"Никакая позиция Украины и других стран не повлияет на работу Крымского моста, соединившего полуостров с материковой частью России на века", - подчеркнул Молохов.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, а 30 июня 2020 года - грузовое железнодорожное.