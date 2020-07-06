В Крыму оценили заявления Украины по поводу моста через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал абсурдом и бессмыслицей желание киевских властей добиться через Международный трибунал по морскому праву признания незаконным строительства Крымского моста.

"Инициирование Украиной международного разбирательства относительно строительства Крымского моста является абсурдом и бессмыслицей. Строительство велось в территориальных водах России, поэтому никакого согласование с другими государствами не требовалось. Одним словом, хочется воскликнуть вслед за классиком: "Смешались в кучу кони, люди..." Мне иногда кажется, что в своей звериной ненависти к крымчанам эта публика готова сгрызть сами опоры Крымского моста, однако видит око, да зуб неймет", - сказал РИА Новости Молохов.

По его словам, строительству моста предшествовала комплексная экологическая экспертиза, имеющаяся в открытом доступе и в СМИ, с которой при желании украинская сторона может ознакомиться.

"Никакая позиция Украины и других стран не повлияет на работу Крымского моста, соединившего полуостров с материковой частью России на века", - подчеркнул Молохов.