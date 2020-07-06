Круизное сообщение между Абхазией и Россией в этом году не возобновится

СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Круизное сообщение лайнера "Князь Владимир" между Россией и Абхазией не возобновится до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости представитель Росморпорта.
Круизный лайнер "Князь Владимир" открыл навигацию в Черном море 1 марта, начав таким образом самый длинный круизный сезон. Предполагалось, что в новом сезоне лайнер начнет выполнять рейсы в Абхазию. Однако из-за пандемии коронавируса круизы были приостановлены. Предполагалось, что в случае благоприятной эпидемиологической обстановки морское сообщение возобновится в середине июля. При этом морское сообщение с Абхазией не будет возобновлено, предположительно, до конца 2020 года.
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"Мы оказываем (круизные) услуги, но в этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой поездка в Абхазию, возможно, будет приостановлена (до конца года)", - пояснил представитель Росморпорта.
Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено по поручению президента России Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшее 11 июня 2017 года. Планировалось, что в сезоне 2020 года к традиционным недельным круизам по маршруту "Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи" в мае добавится рейс в Абхазию.
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