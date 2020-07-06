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ИГ* пытается возродиться в Ираке и Сирии, заявил генсек ООН
"Исламское государство"* продолжает предпринимать усилия для возрождения на территории Сирии и Ирака, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в рамках... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:15
антониу гутерреш
исламское государство
аль-каида
ирак
сирия
оон
в мире
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антониу гутерреш, исламское государство, аль-каида, ирак, сирия, оон, в мире

ИГ* пытается возродиться в Ираке и Сирии, заявил генсек ООН

18:15 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 6 июл – РИА Новости. "Исламское государство"* продолжает предпринимать усилия для возрождения на территории Сирии и Ирака, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в рамках конференции высокого уровня ООН под названием "Неделя борьбы с терроризмом".
По его словам, пока рано говорить о всеобъемлющей оценке влияния пандемии коронавируса на ситуацию с терроризмом, но в условиях пандемии ИГИЛ*, "Аль-Каида"*, их региональные филиалы, а также неонацисты, сторонники превосходства белой расы и другие группировки стремятся использовать разногласия, локальные конфликты, сбои в управлении и недовольство людей для достижения своих целей.
"ИГИЛ* продолжает предпринимать попытки возродиться в Ираке и Сирийской Арабской Республике, в то время как тысячи иностранных боевиков-террористов сражаются в этом регионе, пытаются принять участие в конфликтах в других регионах", - сказал Гутерреш.
Как указал Гутерреш, пандемия COVID-19 также выявила уязвимость человечества перед новыми формами терроризма, такими, как злонамеренное использование цифровых технологий, кибератаки и биотерроризм.
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Генсек ООН призвал страны продолжать борьбу с терроризмом. По его словам, речь идет в том числе о продолжении инвестирования в национальные, региональные и глобальные возможности борьбы с терроризмом, особенно для помощи странам, которые наиболее в этом нуждаются.
По мнению Гутерреша, государства должны внимательно следить за возникающими террористическими угрозами и развивающимися тенденциями и быть изобретательными в ответных действиях. Это означает наличие необходимых технологий, инструментов, добавил он.
В ходе борьбы с терроризмом должны защищаться права человека, указал Гутерреш.
"Мы также несем коллективную ответственность за содействие возврату на родину иностранных граждан, в частности женщин и детей, из лагерей в Сирии и Ираке", - добавил он.
Генсек призвал усилить обмен информацией между государствами, чтобы использовать передовой опыт друг друга в области обеспечения безопасности в условиях COVID-19.

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Антониу ГутеррешИсламское государствоАль-КаидаИракСирияООНВ мире
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