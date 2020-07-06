ИГ* пытается возродиться в Ираке и Сирии, заявил генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018

По его словам, пока рано говорить о всеобъемлющей оценке влияния пандемии коронавируса на ситуацию с терроризмом, но в условиях пандемии ИГИЛ*, " Аль-Каида "*, их региональные филиалы, а также неонацисты, сторонники превосходства белой расы и другие группировки стремятся использовать разногласия, локальные конфликты, сбои в управлении и недовольство людей для достижения своих целей.

"ИГИЛ* продолжает предпринимать попытки возродиться в Ираке и Сирийской Арабской Республике, в то время как тысячи иностранных боевиков-террористов сражаются в этом регионе, пытаются принять участие в конфликтах в других регионах", - сказал Гутерреш.

Как указал Гутерреш, пандемия COVID-19 также выявила уязвимость человечества перед новыми формами терроризма, такими, как злонамеренное использование цифровых технологий, кибератаки и биотерроризм.

Генсек ООН призвал страны продолжать борьбу с терроризмом. По его словам, речь идет в том числе о продолжении инвестирования в национальные, региональные и глобальные возможности борьбы с терроризмом, особенно для помощи странам, которые наиболее в этом нуждаются.

По мнению Гутерреша, государства должны внимательно следить за возникающими террористическими угрозами и развивающимися тенденциями и быть изобретательными в ответных действиях. Это означает наличие необходимых технологий, инструментов, добавил он.

В ходе борьбы с терроризмом должны защищаться права человека, указал Гутерреш.

"Мы также несем коллективную ответственность за содействие возврату на родину иностранных граждан, в частности женщин и детей, из лагерей в Сирии и Ираке", - добавил он.