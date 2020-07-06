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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573970543.html
Проблему COVID-19 можно решить только совместно с ВОЗ, считает эксперт
Коронавирус является глобальной проблемой, решить которую можно только в совместной работе с участием Всемирной организации здравоохранения, после окончания... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Проблему COVID-19 можно решить только совместно с ВОЗ, считает эксперт

18:14 06.07.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Коронавирус является глобальной проблемой, решить которую можно только в совместной работе с участием Всемирной организации здравоохранения, после окончания исследования вакцины от коронавируса в России вопросы предоставления ее другим странам будут рассмотрены соответствующими органами исполнительной власти, заявила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что 18 июня в Сеченовском университете начались клинические испытания вакцины от коронавируса. В понедельник главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила РИА Новости, что ВОЗ хотела бы больше сотрудничества с Россией в рамках разработки лекарств и вакцин от COVID-19.
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"Коронавирусная инфекция - это глобальная проблема, и ее решение возможно только в совместной работе всего научного и медицинского сообщества с участием ВОЗ. После окончания исследования и регистрации вакцины в РФ, несомненно, вопросы предоставления ее для использования другими странами будут рассмотрены соответствующими органами исполнительной власти", - рассказала РИА Новости Смолярчук.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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