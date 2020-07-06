Проблему COVID-19 можно решить только совместно с ВОЗ, считает эксперт

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Коронавирус является глобальной проблемой, решить которую можно только в совместной работе с участием Всемирной организации здравоохранения, после окончания исследования вакцины от коронавируса в России вопросы предоставления ее другим странам будут рассмотрены соответствующими органами исполнительной власти, заявила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

"Коронавирусная инфекция - это глобальная проблема, и ее решение возможно только в совместной работе всего научного и медицинского сообщества с участием ВОЗ. После окончания исследования и регистрации вакцины в РФ, несомненно, вопросы предоставления ее для использования другими странами будут рассмотрены соответствующими органами исполнительной власти", - рассказала РИА Новости Смолярчук.