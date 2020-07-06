https://ria.ru/20200706/1573970141.html
Три спутника связи "Гонец-М" готовят к отправке в Плесецк
Три спутника связи "Гонец-М" готовятся к отправке на космодром Плесецк, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" ("ИСС",... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:06
2020-07-06T18:06
плесецк (космодром)
спутниковая система "гонец"
космос - риа наука
роскосмос
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
плесецк (космодром), спутниковая система "гонец", космос - риа наука, роскосмос
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Три спутника связи "Гонец-М" готовятся к отправке на космодром Плесецк, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" ("ИСС", предприятие "Роскосмоса").
В конце июня источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что в 2020 году с Плесецка
намечается запустить шесть "Гонцов-М" - по три на ракетах-носителях "Союз-2.1б" в сентябре и ноябре-декабре. До этого "Гонцы-М" выводились на орбиту ракетами "Рокот".
"В компании "ИСС" начата подготовка трёх космических аппаратов "Гонец-М" к отправке на космодром запуска", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Отмечается, что спутники сняты с хранения и проходят электрические испытания.
Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.
В мае 2020 года в материалах, размещенных на сайте "Роскосмоса
", сообщалось, что группировка системы "Гонец-Д1М" работает в неполном составе - 11 спутников "Гонец-М", вместо 12 положенных (по три аппарата в четырех плоскостях). При этом восемь аппаратов уже выработали свой гарантированный срок.