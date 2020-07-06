Три спутника связи "Гонец-М" готовят к отправке в Плесецк

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Три спутника связи "Гонец-М" готовятся к отправке на космодром Плесецк, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" ("ИСС", предприятие "Роскосмоса").

В конце июня источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что в 2020 году с Плесецка намечается запустить шесть "Гонцов-М" - по три на ракетах-носителях "Союз-2.1б" в сентябре и ноябре-декабре. До этого "Гонцы-М" выводились на орбиту ракетами "Рокот".

"В компании "ИСС" начата подготовка трёх космических аппаратов "Гонец-М" к отправке на космодром запуска", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Отмечается, что спутники сняты с хранения и проходят электрические испытания.

Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.