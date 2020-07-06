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Три спутника связи "Гонец-М" готовят к отправке в Плесецк
Три спутника связи "Гонец-М" готовятся к отправке на космодром Плесецк, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" ("ИСС",... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:06
плесецк (космодром)
спутниковая система "гонец"
космос - риа наука
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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плесецк (космодром), спутниковая система "гонец", космос - риа наука, роскосмос

Три спутника связи "Гонец-М" готовят к отправке в Плесецк

18:06 06.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКосмический аппарат "Гонец-М"
Космический аппарат Гонец-М
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Три спутника связи "Гонец-М" готовятся к отправке на космодром Плесецк, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" ("ИСС", предприятие "Роскосмоса").
В конце июня источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что в 2020 году с Плесецка намечается запустить шесть "Гонцов-М" - по три на ракетах-носителях "Союз-2.1б" в сентябре и ноябре-декабре. До этого "Гонцы-М" выводились на орбиту ракетами "Рокот".
"В компании "ИСС" начата подготовка трёх космических аппаратов "Гонец-М" к отправке на космодром запуска", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Отмечается, что спутники сняты с хранения и проходят электрические испытания.
Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.
В мае 2020 года в материалах, размещенных на сайте "Роскосмоса", сообщалось, что группировка системы "Гонец-Д1М" работает в неполном составе - 11 спутников "Гонец-М", вместо 12 положенных (по три аппарата в четырех плоскостях). При этом восемь аппаратов уже выработали свой гарантированный срок.
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Плесецк (космодром)Спутниковая система "Гонец"Космос - РИА НаукаРоскосмос
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