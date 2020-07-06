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В Минфине отметили сокращение объема ФНБ
Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июнь сократился в рублях на 21 миллиард, до 12,140 триллиона рублей, а в долларах вырос на 1,66... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:03
сбербанк россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), втб, украина, экономика

В Минфине отметили сокращение объема ФНБ

18:03 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июнь сократился в рублях на 21 миллиард, до 12,140 триллиона рублей, а в долларах вырос на 1,66 миллиарда – до 173,544 миллиарда, говорится в сообщении Минфина России.
"По состоянию на 1 июля 2020 г. объем ФНБ составил 12 139 601,9 млн. рублей, или 10,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 год", - говорится в сообщении. Это эквивалентно 173,544 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил эквивалент 8,119 триллиона рублей или 7,1% прогнозируемого на текущий год объема ВВП, что эквивалентно 116,061 миллиарда долларов.
Министерство финансов РФ
2 июля, 19:42Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Минфин не планирует менять валютную структуру ФНБ
На 1 июня объем ФНБ составлял 12,161 триллиона рублей, или 10,7% ВВП, прогнозируемого на текущий год, а в долларовом эквиваленте - 171,889 миллиарда долларов.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 53,361 миллиарда долларов; 45,959 миллиарда евро; 8,911 миллиарда фунтов стерлингов и 248,2 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 581 миллиард рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
19 июня, 10:05
Мишустин расширил перечень проектов, финансируемых из средств ФНБ
В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 225,236 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 2,3 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2019 года по 30 июня 2020 года составила 1,107 миллиарда долларов, что эквивалентно 77,429 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 июня 2020 года составила 860,077 миллиарда рублей.
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