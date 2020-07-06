В Минфине отметили сокращение объема ФНБ

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июнь сократился в рублях на 21 миллиард, до 12,140 триллиона рублей, а в долларах вырос на 1,66 миллиарда – до 173,544 миллиарда, говорится в сообщении Минфина России.

На 1 июня объем ФНБ составлял 12,161 триллиона рублей, или 10,7% ВВП, прогнозируемого на текущий год, а в долларовом эквиваленте - 171,889 миллиарда долларов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2019 года по 30 июня 2020 года составила 1,107 миллиарда долларов, что эквивалентно 77,429 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 июня 2020 года составила 860,077 миллиарда рублей.