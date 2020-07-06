В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Один из 68 пациентов, у которых в Один из 68 пациентов, у которых в Ивановской области за сутки подтвердилась коронавирусная инфекция , мог привезти ее из расположенного почти в 6 тысячах километров Комсомольска-на-Амуре , сообщило правительство региона.

По состоянию на 6 июля, в Ивановской области зарегистрированы 5102 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 68 диагнозов.

"Из новых случаев: 41 человек обследован с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими - 24 человека. Два человека приехали в регион: из Москвы и из Комсомольска-на-Амуре. Один человек обследован без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки в Ивановской области выписаны 15 человек. Всего в регионе выздоровел 3131 пациент с COVID-19, умерли 49 пациентов.

В стационаре сейчас в области находятся 706 человек, в том числе на койках с кислородом - 261 человек. На аппаратах ИВЛ - 18 пациентов.