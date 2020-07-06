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Распространение нового коронавируса
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В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
Один из 68 пациентов, у которых в Ивановской области за сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, мог привезти ее из расположенного почти в 6 тысячах... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса

17:58 06.07.2020
542
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Один из 68 пациентов, у которых в Ивановской области за сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, мог привезти ее из расположенного почти в 6 тысячах километров Комсомольска-на-Амуре, сообщило правительство региона.
По состоянию на 6 июля, в Ивановской области зарегистрированы 5102 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 68 диагнозов.
"Из новых случаев: 41 человек обследован с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими - 24 человека. Два человека приехали в регион: из Москвы и из Комсомольска-на-Амуре. Один человек обследован без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
За сутки в Ивановской области выписаны 15 человек. Всего в регионе выздоровел 3131 пациент с COVID-19, умерли 49 пациентов.
В стационаре сейчас в области находятся 706 человек, в том числе на койках с кислородом - 261 человек. На аппаратах ИВЛ - 18 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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