Следствие назвало ущерб по делу замминистра науки Лукашевич

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ущерб от хищения с участием замглавы Ущерб от хищения с участием замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич оценивается, по уточненным данным, в сумму более 50 миллионов рублей, заявил следователь в понедельник в Тверском суде Москвы

До этого МВД России сообщало о сумме в 40 миллионов рублей. На момент преступления Лукашевич не работала в министерстве, а возглавляла фирму – подрядчика по госконтрактам Минобрнауки.

"[Подозреваемый экс-чиновник Минобрнауки Михаил] Попов подыскал Лукашевич, которая была назначена руководителем ООО "Центр развития науки". Она им не руководила, а все данные передавала Попову. Она представляла сведения о своих сотрудниках, которые указаны в контракте, но они никогда не состояли в организации", - заявил следователь.

Так, по его словам, Лукашевич "предоставляла данные Попову, а он подписывал акты, денежные средства обналичивались и передавались Попову".