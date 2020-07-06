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Следствие назвало ущерб по делу замминистра науки Лукашевич
Ущерб от хищения с участием замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич оценивается, по уточненным данным, в сумму более 50 миллионов рублей, заявил следователь в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:14
москва
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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москва, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), происшествия

Следствие назвало ущерб по делу замминистра науки Лукашевич

17:58 06.07.2020 (обновлено: 18:14 06.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ущерб от хищения с участием замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич оценивается, по уточненным данным, в сумму более 50 миллионов рублей, заявил следователь в понедельник в Тверском суде Москвы.
До этого МВД России сообщало о сумме в 40 миллионов рублей. На момент преступления Лукашевич не работала в министерстве, а возглавляла фирму – подрядчика по госконтрактам Минобрнауки.
"[Подозреваемый экс-чиновник Минобрнауки Михаил] Попов подыскал Лукашевич, которая была назначена руководителем ООО "Центр развития науки". Она им не руководила, а все данные передавала Попову. Она представляла сведения о своих сотрудниках, которые указаны в контракте, но они никогда не состояли в организации", - заявил следователь.
Так, по его словам, Лукашевич "предоставляла данные Попову, а он подписывал акты, денежные средства обналичивались и передавались Попову".
"Всего было пять контрактов. Общий ущерб составил более 50 миллионов рублей", - отметил следователь.
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Вчера, 17:45
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