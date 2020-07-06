Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 млрд рублей

Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный разливом топлива в Норильске , почти в 148 миллиардов рублей, сообщило ведомство на своем сайте.

Так, Норильско-Таймырской энергетической компании направили требование добровольно возместить вред, который ЧП нанесло водным ресурсам, в размере 147 046 011 000 рублей и почвам — на 738 616 500 рублей.

Как заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, авария нанесла "беспрецедентный ущерб" Арктике, и сумма ему соответствует.

"Если вспомнить аварию танкера Exxon "Эксон Валдис" у берегов Аляски, то предъявленная сумма ущерба и штрафов составила более пяти миллиардов долларов", — напомнил министр.

Акции "Норникеля" на Московской бирже начали резко снижаться после заявления Росприроднадзора. По ситуации на 18:09 мск бумаги падали на 3,2%, хотя перед публикацией прибавляли 1,2%.

Экологическая катастрофа

В конце мая на ТЭЦ, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизтоплива из-за резкой просадки опор фундамента резервуара. Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.

Как считают в "Норникеле", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

По делу арестован ряд руководителей и сотрудников ТЭЦ, в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина открыли дело о халатности.

МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.