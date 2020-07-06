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Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный разливом топлива в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T21:01
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
разлив дизельного топлива в норильске
норильск
происшествия
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Ущерб нанесённый природе , деньгами не измеряется , который не восстановится даже спустя несколько десятилетий .
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Если бы это природе пошло )) Чинушам на зарплаты пойдет...
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норильск
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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Кадры с места разлива топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске
Часть дизельного топлива после разлива более 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске утекла в две местные реки, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона. По его словам, установлены боновые заграждения общей длиной около километра, взяты пробы воды, загрязненный грунт отправили в лабораторию. "В результате аварии произошел разлив более 20 тысяч тонн топлива с последующим попаданием в акватории рек Далдыкан и Амбарная", - сказал собеседник агентства.
2020-07-06T17:58
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РИА Новости
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353
60
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), разлив дизельного топлива в норильске, норильск, происшествия

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 млрд рублей

17:58 06.07.2020 (обновлено: 21:01 06.07.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
© РИА Новости / МЧС РФ
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный разливом топлива в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей, сообщило ведомство на своем сайте.
Так, Норильско-Таймырской энергетической компании направили требование добровольно возместить вред, который ЧП нанесло водным ресурсам, в размере 147 046 011 000 рублей и почвам — на 738 616 500 рублей.
Как заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, авария нанесла "беспрецедентный ущерб" Арктике, и сумма ему соответствует.

"Если вспомнить аварию танкера Exxon "Эксон Валдис" у берегов Аляски, то предъявленная сумма ущерба и штрафов составила более пяти миллиардов долларов", — напомнил министр.

Акции "Норникеля" на Московской бирже начали резко снижаться после заявления Росприроднадзора. По ситуации на 18:09 мск бумаги падали на 3,2%, хотя перед публикацией прибавляли 1,2%.
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Экологическая катастрофа

В конце мая на ТЭЦ, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизтоплива из-за резкой просадки опор фундамента резервуара. Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.
Как считают в "Норникеле", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
По делу арестован ряд руководителей и сотрудников ТЭЦ, в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина открыли дело о халатности.
МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Разлив дизельного топлива в НорильскеНорильскПроисшествия
Популярные комментарии
Ущерб нанесённый природе , деньгами не измеряется , который не восстановится даже спустя несколько десятилетий .
6 июля, 18:41
вквиктор карасёв
13301507
Если бы это природе пошло )) Чинушам на зарплаты пойдет...
6 июля, 19:40
komar_0
1080010013
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