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Прокуратура проверит аэропорты Москвы на наличие нарушений по COVID-19
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах столичного... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:58
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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москва
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60
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, александр нерадько

Прокуратура проверит аэропорты Москвы на наличие нарушений по COVID-19

17:58 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах столичного авиационного узла, сообщает пресс-служба ведомства.
Газета "Ведомости" в пятницу сообщила со ссылкой на письмо заместителя руководителя Ространснадзора Андрея Шнырева первому замминистра транспорта – руководителю Росавиации Александру Нерадько, что Ространснадзор с 1 по 24 июня провел 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах и выявил 518 нарушений рекомендаций по санитарно-эпидемиологическим мерам.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах московского авиационного узла", - говорится в сообщении.
В ходе проверки планируется дать оценку полноте мер, принимаемых руководством аэропортов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокуроры проверят обеспечение санитарных требований на рабочих местах, порядок информирования граждан о введенных ограничениях и соблюдение их пассажирами.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавляют в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваАлександр Нерадько
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