https://ria.ru/20200706/1573969715.html
Прокуратура проверит аэропорты Москвы на наличие нарушений по COVID-19
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах столичного... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:58
2020-07-06T17:58
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
александр нерадько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573931497_0:334:2938:1987_1400x0_80_0_0_52db27965a1a13f9c3ec60f53e336556.jpg
https://ria.ru/20200706/1573955486.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573931497_0:334:2938:1987_1400x0_80_0_0_52db27965a1a13f9c3ec60f53e336556.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573931497_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_2da91468ee6a9e0e0b427d72a988863f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573931497_180:175:2052:2047_1400x0_80_0_0_7d8255e32aa300164517200194449ff4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, александр нерадько
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах столичного авиационного узла, сообщает пресс-служба ведомства.
Газета "Ведомости" в пятницу сообщила со ссылкой на письмо заместителя руководителя Ространснадзора
Андрея Шнырева первому замминистра транспорта – руководителю Росавиации Александру Нерадько
, что Ространснадзор с 1 по 24 июня провел 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах и выявил 518 нарушений рекомендаций по санитарно-эпидемиологическим мерам.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах московского авиационного узла", - говорится в сообщении.
В ходе проверки планируется дать оценку полноте мер, принимаемых руководством аэропортов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокуроры проверят обеспечение санитарных требований на рабочих местах, порядок информирования граждан о введенных ограничениях и соблюдение их пассажирами.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавляют в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.