Прокуратура проверит аэропорты Москвы на наличие нарушений по COVID-19

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах московского авиационного узла", - говорится в сообщении.

В ходе проверки планируется дать оценку полноте мер, принимаемых руководством аэропортов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокуроры проверят обеспечение санитарных требований на рабочих местах, порядок информирования граждан о введенных ограничениях и соблюдение их пассажирами.