Власти Армении намерены продлить режим ЧП из-за коронавируса

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 28936 случаев заражения, свыше 16,3 тысячи пациентов вылечились, 491 скончался.

"Мы понимаем, что не можем бесконечно продлевать режим ЧП, но и не можем не учитывать эпидемическую ситуацию. Следовательно, нужно искать сбалансированные решения. Но все идет к тому, что мы как минимум еще один (в четвертый - ред.) раз продлим режим чрезвычайного положения", - сказал Пашинян в ходе онлайн-брифинга.