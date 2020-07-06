Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573969579.html
Власти Армении намерены продлить режим ЧП из-за коронавируса
Власти Армении намерены продлить истекающий 13 июля режим чрезвычайного положения, введенный 16 марта из-за пандемии коронавируса, однако не собираются делать... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
никол пашинян
здоровье - общество
воз
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510985_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d19c6b69f5d5831fd3f7b2e4e690bc1e.jpg
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510985_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d19c6b69f5d5831fd3f7b2e4e690bc1e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510985_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a08588ce8d7d18b5c5f3c0b45316fd7a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510985_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_af423a25d6aded6ba8f6adf8d94e8397.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, никол пашинян, здоровье - общество, воз, армения, в мире

Власти Армении намерены продлить режим ЧП из-за коронавируса

17:56 06.07.2020
0
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 6 июн – РИА Новости. Власти Армении намерены продлить истекающий 13 июля режим чрезвычайного положения, введенный 16 марта из-за пандемии коронавируса, однако не собираются делать это бесконечно, заявил в понедельник премьер страны Никол Пашинян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 28936 случаев заражения, свыше 16,3 тысячи пациентов вылечились, 491 скончался.
"Мы понимаем, что не можем бесконечно продлевать режим ЧП, но и не можем не учитывать эпидемическую ситуацию. Следовательно, нужно искать сбалансированные решения. Но все идет к тому, что мы как минимум еще один (в четвертый - ред.) раз продлим режим чрезвычайного положения", - сказал Пашинян в ходе онлайн-брифинга.
По его словам, власти попытаются усовершенствовать законодательство, чтобы при отмене режима ЧП проводить противоэпидемические мероприятия
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никол ПашинянЗдоровье - ОбществоВОЗАрменияВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала