https://ria.ru/20200706/1573969579.html
Власти Армении намерены продлить режим ЧП из-за коронавируса
Власти Армении намерены продлить истекающий 13 июля режим чрезвычайного положения, введенный 16 марта из-за пандемии коронавируса, однако не собираются делать... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:56
2020-07-06T17:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
никол пашинян
здоровье - общество
воз
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, никол пашинян, здоровье - общество, воз, армения, в мире
ЕРЕВАН, 6 июн – РИА Новости.
Власти Армении
намерены продлить истекающий 13 июля режим чрезвычайного положения, введенный 16 марта из-за пандемии коронавируса, однако не собираются делать это бесконечно, заявил в понедельник премьер страны Никол Пашинян
.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 28936 случаев заражения, свыше 16,3 тысячи пациентов вылечились, 491 скончался.
"Мы понимаем, что не можем бесконечно продлевать режим ЧП, но и не можем не учитывать эпидемическую ситуацию. Следовательно, нужно искать сбалансированные решения. Но все идет к тому, что мы как минимум еще один (в четвертый - ред.) раз продлим режим чрезвычайного положения", - сказал Пашинян в ходе онлайн-брифинга.
По его словам, власти попытаются усовершенствовать законодательство, чтобы при отмене режима ЧП проводить противоэпидемические мероприятия
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.