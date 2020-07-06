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В московском Центре планирования семьи и репродукции родились четверняшки
Четверняшки - три мальчика и одна девочка - родились в московском Центре планирования семьи и репродукции, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:54
москва
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москва, общество

В московском Центре планирования семьи и репродукции родились четверняшки

17:54 06.07.2020
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© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети
© Depositphotos / osons163
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Четверняшки - три мальчика и одна девочка - родились в московском Центре планирования семьи и репродукции, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в понедельник.
"В Центре планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения Москвы появились на свет четверняшки. По мировой медицинской статистике это очень редкий случай - одна беременность на 700 тысяч. У счастливых родителей родились трое сыновей и одна дочка. У детей уже есть имена: Мария, Даниил, Матвей и Арсений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это была естественная беременность, врачи Центра вели будущую маму с момента зачатия до родоразрешения. За неделю до назначенного срока было принято решение госпитализировать пациентку.
"При наступлении срока родоразрешения женщине провели плановое кесарево сечение, и на свет появились четверо малышей весом от 1790 до 1990 грамм. Для многоплодной беременности - это нормальный вес. Малыши сразу были помещены в отделение выхаживания новорожденных, где могли находиться совместно с мамой. Около месяца неонатологи центра наблюдали за детьми и помогали им окрепнуть", - сообщается в материале.
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"Опыт наших специалистов и технологии Центра позволяют нам выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела - от 500 грамм. На базе нашей клиники работает отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, благодаря которому наши специалисты могут оказывать полный цикл перинатальной помощи, не переводя малышей в другие медицинские организации. Ежегодно мы выхаживаем не менее 1,5 тысячи новорожденных", - рассказал главный врач Центра планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения Москвы Олег Латышкевич, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что врачи Центра планирования семьи и репродукции оказывают комплексную медицинскую помощь на всех этапах: планирование ребенка, ведение беременности, роды и выхаживание малышей.
Ранее в 2019 году четверняшки - два мальчика и две девочки - родились в Перинатальном центре городской клинической больницы имени Е.О. Мухина, для которой этот случай стал первым в истории.
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