В московском Центре планирования семьи и репродукции родились четверняшки

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Четверняшки - три мальчика и одна девочка - родились в московском Центре планирования семьи и репродукции, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в понедельник.

"В Центре планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения Москвы появились на свет четверняшки. По мировой медицинской статистике это очень редкий случай - одна беременность на 700 тысяч. У счастливых родителей родились трое сыновей и одна дочка. У детей уже есть имена: Мария, Даниил, Матвей и Арсений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это была естественная беременность, врачи Центра вели будущую маму с момента зачатия до родоразрешения. За неделю до назначенного срока было принято решение госпитализировать пациентку.

"При наступлении срока родоразрешения женщине провели плановое кесарево сечение, и на свет появились четверо малышей весом от 1790 до 1990 грамм. Для многоплодной беременности - это нормальный вес. Малыши сразу были помещены в отделение выхаживания новорожденных, где могли находиться совместно с мамой. Около месяца неонатологи центра наблюдали за детьми и помогали им окрепнуть", - сообщается в материале.

Уточняется, что сейчас с малышами все хорошо, скоро они отправятся домой.

"Опыт наших специалистов и технологии Центра позволяют нам выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела - от 500 грамм. На базе нашей клиники работает отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, благодаря которому наши специалисты могут оказывать полный цикл перинатальной помощи, не переводя малышей в другие медицинские организации. Ежегодно мы выхаживаем не менее 1,5 тысячи новорожденных", - рассказал главный врач Центра планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения Москвы Олег Латышкевич, его слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что врачи Центра планирования семьи и репродукции оказывают комплексную медицинскую помощь на всех этапах: планирование ребенка, ведение беременности, роды и выхаживание малышей.