В Коми оценили ситуацию с распространением коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Нарушение жителями Сыктывкара масочного режима привело к выявлению 10 новых случаев коронавируса в столице Коми, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
"Сегодня в республике лабораторно подтверждены 3762 случая коронавируса, прирост за минувшие сутки составил 67 человек… (в том числе) 34 – Усинск, 12 Воркута, 10 – Сыктывкар… (Для Сыктывкара) это критично… При посещении торговых центров, поездках в автобусах мы забываем о масочном режиме. Вот нам инфекция и начинает отвечать", - сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми в понедельник.
"Инфекция никуда не ушла, поэтому нужно соблюдать меры безопасности. Масочный режим никто не отменял", - добавил Уйба.
Ранее врио главы региона сообщал, что прирост новых случаев коронавируса в Коми обусловлен, в основном, распространением заболевания в Воркуте и Усинске.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора на понедельник, с начала эпидемии COVID-19 от этой инфекции выздоровели 1972 человека, 35 – скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.