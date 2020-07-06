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Распространение нового коронавируса
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В Коми оценили ситуацию с распространением коронавируса
Нарушение жителями Сыктывкара масочного режима привело к выявлению 10 новых случаев коронавируса в столице Коми, сообщил врио главы республики Владимир Уйба. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:53
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353
60
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В Коми оценили ситуацию с распространением коронавируса

17:53 06.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Уйба
Владимир Уйба
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Уйба. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Нарушение жителями Сыктывкара масочного режима привело к выявлению 10 новых случаев коронавируса в столице Коми, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
"Сегодня в республике лабораторно подтверждены 3762 случая коронавируса, прирост за минувшие сутки составил 67 человек… (в том числе) 34 – Усинск, 12 Воркута, 10 – Сыктывкар… (Для Сыктывкара) это критично… При посещении торговых центров, поездках в автобусах мы забываем о масочном режиме. Вот нам инфекция и начинает отвечать", - сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми в понедельник.
"Инфекция никуда не ушла, поэтому нужно соблюдать меры безопасности. Масочный режим никто не отменял", - добавил Уйба.
Ранее врио главы региона сообщал, что прирост новых случаев коронавируса в Коми обусловлен, в основном, распространением заболевания в Воркуте и Усинске.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора на понедельник, с начала эпидемии COVID-19 от этой инфекции выздоровели 1972 человека, 35 – скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВоркутаУсинскСыктывкарОбщество
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