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Великобритания ввела санкции против 25 россиян
Великобритания включила в собственный санкционный список, сформированный по "поправке Магнитского", председятеля Следственного комитета РФ Алесандра Бастрыкина. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:24
доминик рааб
джамаль хашукджи
матросская тишина
сергей магнитский
саудовская аравия
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
великобритания
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Кристальной честности человечищщще. И счетов в инострвнных банках, поди не имел, раз Конституция не велит. И жилье - домик в деревне.
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лучше бы назвали суммы на его счетах.
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саудовская аравия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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доминик рааб, джамаль хашукджи, матросская тишина, сергей магнитский, саудовская аравия, в мире, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, великобритания, политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян

17:53 06.07.2020 (обновлено: 19:24 06.07.2020)
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Великобритания включила в собственный санкционный список, сформированный по "поправке Магнитского", председятеля Следственного комитета РФ Алесандра Бастрыкина.
Список опубликован канцелярией правительства в понедельник. О планах сделать это заявил ранее глава МИД Британии Доминик Рааб. В документе перечислены имена 47 человек, из них 25 россиян и 20 граждан Саудовской Аравии и двое военных из Мьянмы. Также в список внесены две северокорейские спецслужбы.
Помимо Бастрыкина, в списке значатся имена бывшего замглавы МВД Алексея Аничина, судьи Алексея Криворучко, судьи Светланы Ухналевой и ряда других людей.
Среди попавших в список саудовских граждан военные, сотрудники разведслужб, сотрудники службы охраны королевской семьи, чиновники и несколько дипломатов, работавших в Стамбуле во время убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. В списке также имена двух генералов вооруженных сил Мьянмы, причастных к насилию против этнических меньшинств.
Всем фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, власти страны заморозят любые их активы, если таковые обнаружатся в Соединенном Королевстве.
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Под санкции попали две северокорейские структуры: "Бюро-7" министерства государственной безопасности КНДР и "управление коррекции", ответственные, как считают в Лондоне, за помещение оппозиционно настроенных граждан в лагеря, а также убийства, пытки и использование труда заключенных.
Британия намеревалась внести в список тех россиян, кого сочла причастным к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году, а также тех жителей Саудовской Аравии, кого подозревает в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.
Санкции введены согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского. Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в Британию, все активы на территории Соединенного Королевства (если таковые имеются) замораживаются.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
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Доминик РаабДжамаль ХашукджиМатросская тишинаСергей МагнитскийСаудовская АравияВ миреСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВеликобританияПолитика
Популярные комментарии
Кристальной честности человечищщще. И счетов в инострвнных банках, поди не имел, раз Конституция не велит. И жилье - домик в деревне.
6 июля, 18:05
Pavel Bortnikov
686710127
лучше бы назвали суммы на его счетах.
6 июля, 18:13
Илья Jlord
831900028
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