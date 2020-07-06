Великобритания ввела санкции против 25 россиян

ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Великобритания включила в собственный санкционный список, сформированный по "поправке Магнитского", председятеля Следственного комитета РФ Алесандра Бастрыкина.
Список опубликован канцелярией правительства в понедельник. О планах сделать это заявил ранее глава МИД Британии Доминик Рааб. В документе перечислены имена 47 человек, из них 25 россиян и 20 граждан Саудовской Аравии и двое военных из Мьянмы. Также в список внесены две северокорейские спецслужбы.
Помимо Бастрыкина, в списке значатся имена бывшего замглавы МВД Алексея Аничина, судьи Алексея Криворучко, судьи Светланы Ухналевой и ряда других людей.
Среди попавших в список саудовских граждан военные, сотрудники разведслужб, сотрудники службы охраны королевской семьи, чиновники и несколько дипломатов, работавших в Стамбуле во время убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. В списке также имена двух генералов вооруженных сил Мьянмы, причастных к насилию против этнических меньшинств.
Всем фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, власти страны заморозят любые их активы, если таковые обнаружатся в Соединенном Королевстве.
Под санкции попали две северокорейские структуры: "Бюро-7" министерства государственной безопасности КНДР и "управление коррекции", ответственные, как считают в Лондоне, за помещение оппозиционно настроенных граждан в лагеря, а также убийства, пытки и использование труда заключенных.
Британия намеревалась внести в список тех россиян, кого сочла причастным к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году, а также тех жителей Саудовской Аравии, кого подозревает в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.
Санкции введены согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского. Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в Британию, все активы на территории Соединенного Королевства (если таковые имеются) замораживаются.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.