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Великобритания ввела санкции против 25 россиян
Двадцать пять граждан России, в том числе глава СК Александр Бастрыкин, попали под британские санкции, связанные с нарушением прав человека. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-07T02:50
джамаль хашукджи
матросская тишина
сергей магнитский
саудовская аравия
великобритания
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573937040.html
https://ria.ru/20191127/1561654694.html
Нужно тоже вводить санкции, и не в ответ, а на опережение.
85
Напугали ежа голой попой.......
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саудовская аравия
великобритания
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
джамаль хашукджи, матросская тишина, сергей магнитский, саудовская аравия, великобритания, в мире

Великобритания ввела санкции против 25 россиян

17:51 06.07.2020 (обновлено: 02:50 07.07.2020)
33567
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВывеска у входа в здание Министерства иностранных дел в Лондоне
Вывеска у входа в здание Министерства иностранных дел в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 6 июл — РИА Новости. Двадцать пять граждан России, в том числе глава СК Александр Бастрыкин, попали под британские санкции, связанные с нарушением прав человека.
Список распространила канцелярия правительства Великобритании.
Помимо Бастрыкина, там значатся имена бывшего замглавы МВД Алексея Аничина, судьи Алексея Криворучко, судьи Светланы Ухналевой.
В него также вошли 22 гражданина Саудовской Аравии и две спецслужбы КНДР.
Лондон ввел ограничения в соответствии с законом "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" и "поправкой Магнитского". Там заявляли, что в список попадут те, кого сочтут причастными к смерти юриста Сергея Магнитского и к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.
Фигурантам списка закрыт въезд в Британию, а все их активы, если они есть, на территории Соединенного Королевства замораживаются.
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Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
Саудовский журналист Хашукджи с 2017 года жил в США и работал в газете The Washington Post. Его убили в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали, что мужчина исчез в дипломатическом учреждении, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи убит при ссоре с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
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Джамаль ХашукджиМатросская тишинаСергей МагнитскийСаудовская АравияВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Нужно тоже вводить санкции, и не в ответ, а на опережение.
6 июля, 18:10
Денис Чистов
531330016
Напугали ежа голой попой.......
6 июля, 18:04
Егор Панкратов
481310019
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