Глава МИД Турции ожидает от ЕС решения вопроса упрощения визового режима

"Евросоюз обещал Турции упростить визовый режим и должен действовать справедливо", - заявил Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции.

Он также добавил, что ряд европейских стран оказывают негативное влияние на развитие диалога между Анкарой и ЕС, и заявил, что Анкара готова предпринять ответные шаги на любые антитурецкие решения Евросоюза.

В свою очередь, Боррель отметил, что Евросоюз нуждается в более близком сотрудничестве с Анкарой, и добавил, что отношения с Турцией стали приоритетом внешней политики ЕС.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу