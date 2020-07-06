https://ria.ru/20200706/1573969238.html
Глава МИД Турции ожидает от ЕС решения вопроса упрощения визового режима
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в понедельник в Анкаре переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и вновь поднял вопрос об упрощении... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:50
2020-07-06T17:50
жозеп боррель
мевлют чавушоглу
брюссель
евросоюз
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, мевлют чавушоглу, брюссель, евросоюз, турция, европа, в мире
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
провел в понедельник в Анкаре
переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем
и вновь поднял вопрос об упрощении визового режима с Евросоюзом
.
"Евросоюз обещал Турции упростить визовый режим и должен действовать справедливо", - заявил Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции.
Он также добавил, что ряд европейских стран оказывают негативное влияние на развитие диалога между Анкарой и ЕС, и заявил, что Анкара готова предпринять ответные шаги на любые антитурецкие решения Евросоюза.
В свою очередь, Боррель отметил, что Евросоюз нуждается в более близком сотрудничестве с Анкарой, и добавил, что отношения с Турцией стали приоритетом внешней политики ЕС.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель
активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу
.
Однако отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.