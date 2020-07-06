Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573969075.html
Зариф оценил ситуацию вокруг оружейного эмбарго против Ирана
Оружейное эмбарго против Ирана будет отменено автоматически, для этого не нужна санкция с какой-либо стороны, заявил министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:47
казем джалали
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
совет безопасности оон
евросоюз
европа
тегеран (город)
оон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156302/09/1563020988_0:208:3057:1927_1400x0_80_0_0_f5d2579b74151389b81056a3ffd947e2.jpg
https://ria.ru/20200702/1573803038.html
https://ria.ru/20200702/1573787836.html
европа
тегеран (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156302/09/1563020988_0:208:3057:1927_1400x0_80_0_0_f5d2579b74151389b81056a3ffd947e2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156302/09/1563020988_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_dc10c356989c713f11d5304ea4ff64dc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156302/09/1563020988_309:0:2356:2047_1400x0_80_0_0_baf70c59fec6b339e4edaacc065d6625.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казем джалали, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, совет безопасности оон, евросоюз, европа, тегеран (город), оон, сша, в мире

Зариф оценил ситуацию вокруг оружейного эмбарго против Ирана

17:47 06.07.2020
205
© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Оружейное эмбарго против Ирана будет отменено автоматически, для этого не нужна санкция с какой-либо стороны, заявил министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.
Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что если США продлят оружейное эмбарго против Ирана, то можно констатировать смерть Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Во-первых, европейцам не нужно снимать эмбарго, оно будет снято автоматически. Мы знали, что нельзя доверять кому-либо этот вопрос, поэтому (снятие эмбарго) предполагает автоматические шаги", - сказал Зариф в ходе виртуальной дискуссии в рамках "Средиземноморского диалога" в ответ на просьбу прокомментировать попытки США подтолкнуть Европу не снимать оружейное эмбарго, заканчивающееся осенью этого года.
По его словам, ни США, ни Европа не могут решать, будет ли снято эмбарго.
Здание Министерства иностранных дел РФ
2 июля, 16:17
В МИД оценили ситуацию вокруг оружейного эмбарго ООН против Ирана
Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.
Согласно проекту, Совбез должен постановить, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, "все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов… оружия и связанных с ним материалов". Исключение, исходя из американского проекта, может быть в случае, если специальный комитет одобрит по крайней мере за 30 дней такую деятельность "в гуманитарных целях или для любых других задач, соответствующих целям этой резолюции".
Тегеран, Иран
2 июля, 13:08
Иран учитывает все варианты развития ситуации с оружейным эмбарго
Кроме того, документ предполагает введение запрета на поставки, продажу или передачу из Ирана оружия. Страны-члены ООН, согласно тексту, должны запрещать своим гражданам закупать оружие у Ирана. Авторы предлагают запретить государствам делиться с Ираном специалистами, знаниями, финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для создания и обслуживания вооружений. США также предлагают запретить Тегерану осуществлять такие действия в отношении третьих стран.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
100021
Обсудить 0
Казем ДжалалиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифСовет Безопасности ООНЕвросоюзЕвропаТегеран (город)ООНСШАВ мире
Рекомендуем
Вид на Гонконг
СМИ: из школ в Гонконге изымут книги, нарушающие закон о нацбезопасности
Индейцы протестуют против строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline
Суд в США постановил закрыть нефтепровод по иску индейских племен
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Ядерную сделку еще можно спасти, считает глава МИД Ирана
Бельгийский город Нивель
Бельгия пока не будет открывать границы со странами, не входящими в ЕС
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции ожидает от ЕС решения вопроса упрощения визового режима
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
МВД планирует допрос сотрудников Минобрнауки по делу Лукашевич
Вывеска у входа в здание Министерства иностранных дел в Лондоне
Великобритания ввела санкции против 25 россиян
Американские флаги в Вашингтоне
В США выборщикам запретили голосовать вопреки воле штатов
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Великобритания ввела санкции против 25 россиян
Крымский мост через Керченский пролив
В Крыму оценили заявления Украины по поводу моста через Керченский пролив
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Слуцкий прокомментировал новые санкции Британии против россиян
Ждун
Владелец прав на "Ждуна" не смог отсудить у "ВКонтакте" деньги за эмодзи
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Следствие назвало ущерб по делу замминистра науки Лукашевич
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Три человека обратились за помощью после ДТП с автобусом под Красноярском
Сдача ЕГЭ
В Москве проверят инцидент, где ребенка заставили снять слуховой аппарат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
Лента новостейМолния