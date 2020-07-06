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В Москве проверят инцидент, где ребенка заставили снять слуховой аппарат
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что проверит информацию о том, что школьника заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:46
ольга ярославская
москва
образование - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
ольга ярославская, москва, образование - общество

В Москве проверят инцидент, где ребенка заставили снять слуховой аппарат

17:46 06.07.2020
8116
© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что проверит информацию о том, что школьника заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ.
Ранее радиостанция "Говорит Москва" опубликовала информацию, что школьника с ОВЗ заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ в Москве. Отмечалось, что инцидент произошел во время экзамена по русскому языку в 875-й школе в Тропарево-Никулино.
"Я подключусь к этой истории и проверю данную информацию", - отметила Ярославская.
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Ольга ЯрославскаяМоскваОбразование - Общество
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