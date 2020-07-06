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Бельгия пока не будет открывать границы со странами, не входящими в ЕС
Бельгия пока не намерена снимать ограничения на поездки в страны, не входящие в ЕС, в соответствии с принятыми в минувший вторник рекомендациями Совета... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:25
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Бельгия пока не будет открывать границы со странами, не входящими в ЕС

17:45 06.07.2020 (обновлено: 18:25 06.07.2020)
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© Фото : официальная страница города Нивель в FacebookБельгийский город Нивель
Бельгийский город Нивель
© Фото : официальная страница города Нивель в Facebook
БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Бельгия пока не намерена снимать ограничения на поездки в страны, не входящие в ЕС, в соответствии с принятыми в минувший вторник рекомендациями Совета Евросоюза, сообщило бельгийское издание Le Soir.
По его данным, такое решение было принято во вторник по итогам совещания кабинета министров. Ожидается, что подробности будут опубликованы позже в сообщении бельгийского МИД.
Совет ЕС во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него не вошли, к примеру, Россия и США. Рекомендовано начать снимать ограничения для жителей Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
"Девять из этих стран по-прежнему находятся в "красной зоне", еще пять не принимают полностью или частично европейских путешественников", - пояснил изданию источник в бельгийском правительстве.
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В середине марта страны Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения коронавируса. С 15 июня европейские страны сняли большинство ограничений на перемещение внутри ЕС.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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