Бельгия пока не будет открывать границы со странами, не входящими в ЕС

По его данным, такое решение было принято во вторник по итогам совещания кабинета министров. Ожидается, что подробности будут опубликованы позже в сообщении бельгийского МИД.
Совет ЕС во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него не вошли, к примеру, Россия и США. Рекомендовано начать снимать ограничения для жителей Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
"Девять из этих стран по-прежнему находятся в "красной зоне", еще пять не принимают полностью или частично европейских путешественников", - пояснил изданию источник в бельгийском правительстве.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет открывать границы для стран вне ЕС и сделает исключение только для Сербии.
В середине марта страны Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения коронавируса. С 15 июня европейские страны сняли большинство ограничений на перемещение внутри ЕС.
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