Бельгия пока не будет открывать границы со странами, не входящими в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Бельгия пока не намерена снимать ограничения на поездки в страны, не входящие в ЕС, в соответствии с принятыми в минувший вторник рекомендациями Совета Евросоюза , сообщило бельгийское издание Le Soir

По его данным, такое решение было принято во вторник по итогам совещания кабинета министров. Ожидается, что подробности будут опубликованы позже в сообщении бельгийского МИД.

"Девять из этих стран по-прежнему находятся в "красной зоне", еще пять не принимают полностью или частично европейских путешественников", - пояснил изданию источник в бельгийском правительстве.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет открывать границы для стран вне ЕС и сделает исключение только для Сербии.

В середине марта страны Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения коронавируса. С 15 июня европейские страны сняли большинство ограничений на перемещение внутри ЕС.