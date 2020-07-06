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МВД планирует допрос сотрудников Минобрнауки по делу Лукашевич
Следствие планирует допросить многих сотрудников министерства по делу замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич, подозреваемой в хищении 40 миллионов рублей. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:45
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), москва, происшествия

МВД планирует допрос сотрудников Минобрнауки по делу Лукашевич

17:45 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следствие планирует допросить многих сотрудников министерства по делу замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич, подозреваемой в хищении 40 миллионов рублей.
"Планируется допросить большое количество сотрудников, еще не все выемки проведены", - заявил следователь на заседании Тверского суда Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте Лукашевич.
По его словам, он опасается, что если ее не заключат под стражу, она окажет на них влияние.
Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова подозревают в хищении 40 миллионов рублей. Суд в понедельник рассматривает ходатайства об их аресте.
Директор правового департамента Минобрнауки России Марина Лукашевич
4 июля, 12:28
Замглавы Минобрнауки Лукашевич не признала вину в хищении, заявили в ОНК
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Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)МоскваПроисшествия
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