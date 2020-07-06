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Три человека обратились за помощью после ДТП с автобусом под Красноярском
Три пассажира из опрокинувшегося в Красноярском крае рейсового автобуса обратились за медпомощью, один направлен в больницу, сообщили РИА Новости в региональном РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:41
красноярский край
уярский район
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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60
красноярский край, уярский район, происшествия

Три человека обратились за помощью после ДТП с автобусом под Красноярском

17:41 06.07.2020
160
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Три пассажира из опрокинувшегося в Красноярском крае рейсового автобуса обратились за медпомощью, один направлен в больницу, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
ДТП произошло в понедельник вечером на 942 километре трассы Р-255 в Уярском районе Красноярского края. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса маршрута Красноярск-Агинское не справился с управлением и допустил съезд в кювет, после чего автобус опрокинулся. Водитель был трезв.
"В автобусе было 16 пассажиров. Трое обратились за медпомощью. Один из них отправлен в больницу", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве пояснили, что пассажиры направлены к месту назначения другим автобусом. В данный момент на месте работают полицейские. Выясняются причины происшествия.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 14:05
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Красноярский крайУярский районПроисшествия
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