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75 лет Великой Победы
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Международная акция "Сад памяти" будет проходить каждый год
Международная акция "Сад памяти", впервые проходящая в этом году, станет ежегодной. Соответствующее поручение подписал президент России Владимир Путин по итогам РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:41
75 лет великой победы
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
владимир путин
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), владимир путин

Международная акция "Сад памяти" будет проходить каждый год

17:38 06.07.2020 (обновлено: 17:41 06.07.2020)
103
© РИА Новости / Александр КряжевВолонтер сажает дерево
Волонтер сажает дерево
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Международная акция "Сад памяти", впервые проходящая в этом году, станет ежегодной. Соответствующее поручение подписал президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественных организаций.
Минприроды России поручено "обеспечить ежегодное проведение международной акции "Сад памяти" с привлечением добровольческих (волонтерских) организаций и широкой общественности", говорится в документе.
В рамках акции волонтеры высаживают деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
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75 лет Великой ПобедыМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Владимир Путин
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