Международная акция "Сад памяти" будет проходить каждый год

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Международная акция "Сад памяти", впервые проходящая в этом году, станет ежегодной. Соответствующее поручение подписал президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественных организаций.

Минприроды России поручено "обеспечить ежегодное проведение международной акции "Сад памяти" с привлечением добровольческих (волонтерских) организаций и широкой общественности", говорится в документе.