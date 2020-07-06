https://ria.ru/20200706/1573968613.html
Международная акция "Сад памяти" будет проходить каждый год
Международная акция "Сад памяти", впервые проходящая в этом году, станет ежегодной. Соответствующее поручение подписал президент России Владимир Путин по итогам РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:38
2020-07-06T17:41
75 лет великой победы
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
владимир путин
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), владимир путин
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Международная акция "Сад памяти", впервые проходящая в этом году, станет ежегодной. Соответствующее поручение подписал президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественных организаций.
Минприроды России поручено "обеспечить ежегодное проведение международной акции "Сад памяти" с привлечением добровольческих (волонтерских) организаций и широкой общественности", говорится в документе.
В рамках акции волонтеры высаживают деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.