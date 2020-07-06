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Суд в США постановил закрыть нефтепровод по иску индейских племен
Федеральный суд в Вашингтоне постановил закрыть крупный нефтепровод Dakota Access по иску индейских племен, говорится в решении суда. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:41
дональд трамп
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
энергетика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дональд трамп, министерство энергетики рф (минэнерго россии), энергетика, в мире

Суд в США постановил закрыть нефтепровод по иску индейских племен

17:41 06.07.2020
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© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Индейцы протестуют против строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline
Индейцы протестуют против строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Индейцы протестуют против строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд в Вашингтоне постановил закрыть крупный нефтепровод Dakota Access по иску индейских племен, говорится в решении суда.
Нефтепровод должен приостановить деятельность в течение 30 дней, говорится в решении судьи Джеймса Босберга.
Нефтепровод стоимостью около 4 миллиардов долларов на протяжении ряда лет вызывал протесты племен, по территории которых проходил. Племя сиу доказывало, что он ставит под угрозу его водные ресурсы и проходит по культурно значимым землям.
Решение суда — это очередное поражение для энергетической отрасли и администрации Дональда Трампа, стремящейся облегчить строительство энергетической инфраструктуры. Накануне компании Dominion Energy с партнером Duke Energy отказались от проекта крупного газопровода АСP на фоне многочисленных исков и неопределенности с ценами и регулированием. Минэнерго обвинило в закрытии проекта "экологическое лобби".
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