В США выборщикам запретили голосовать вопреки воле штатов

В прошлом имели место случаи, когда отдельные выборщики голосовали вопреки правилу, что все голоса от данного штата достаются победителю, но это никогда не влияло на итоги голосования. В Конституции США нет прямого запрета выборщикам нарушать волю избирателей, но в ряде штатов есть законы соответствующего содержания.