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В США выборщикам запретили голосовать вопреки воле штатов
Штаты США имеют право заставить выборщиков голосовать на выборах президента так, как им предписано штатами, а не по своей воле, говорится в единогласном решении РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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вашингтон (город), сша, в мире

В США выборщикам запретили голосовать вопреки воле штатов

17:38 06.07.2020 (обновлено: 20:44 06.07.2020)
3930
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Штаты США имеют право заставить выборщиков голосовать на выборах президента так, как им предписано штатами, а не по своей воле, говорится в единогласном решении Верховного суда США.
Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе — сначала идет всенародное голосование в каждом отдельном штате, и победителю достаются все выборщики от данного штата. Затем выборщики штатов собираются в Вашингтоне и формальным голосованием утверждают волю избирателей.
В прошлом имели место случаи, когда отдельные выборщики голосовали вопреки правилу, что все голоса от данного штата достаются победителю, но это никогда не влияло на итоги голосования. В Конституции США нет прямого запрета выборщикам нарушать волю избирателей, но в ряде штатов есть законы соответствующего содержания.
Голосование коллегии выборщиков в США. 20 декабря 2016 года
20 декабря 2016, 17:06
Почему выборщики сыграли за ТрампаИтоги голосования коллегии выборщиков 19 декабря подтвердили победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, несмотря на беспрецедентное давление, оказываемое на них прессой после всенародного голосования 8 ноября, замечает Игорь Пшеничников.
175620023
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Вашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
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6 июля, 17:44
Vladimir Chawla
4862008
Через двести лет дошло, что выборы фарс, когда все проголосовали за одного, а поехало подставное и проголосовало за другого
6 июля, 17:50
Ю.Юрий .
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