В США выборщикам запретили голосовать вопреки воле штатов

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Штаты США имеют право заставить выборщиков голосовать на выборах президента так, как им предписано штатами, а не по своей воле, говорится в единогласном решении Верховного суда США.
Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе — сначала идет всенародное голосование в каждом отдельном штате, и победителю достаются все выборщики от данного штата. Затем выборщики штатов собираются в Вашингтоне и формальным голосованием утверждают волю избирателей.
В прошлом имели место случаи, когда отдельные выборщики голосовали вопреки правилу, что все голоса от данного штата достаются победителю, но это никогда не влияло на итоги голосования. В Конституции США нет прямого запрета выборщикам нарушать волю избирателей, но в ряде штатов есть законы соответствующего содержания.
20 декабря 2016, 17:06Почему выборщики сыграли за ТрампаИтоги голосования коллегии выборщиков 19 декабря подтвердили победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, несмотря на беспрецедентное давление, оказываемое на них прессой после всенародного голосования 8 ноября, замечает Игорь Пшеничников.