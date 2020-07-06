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В Нидерландах коронавирус обнаружили еще на двух фермах с норками
Коронавирус нового типа обнаружен еще на двух норководческих фермах в Нидерландах, 19 тысяч животных уничтожены, сообщает издание Dutch News со ссылкой на... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:36
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северный брабант
нидерланды
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, северный брабант, нидерланды, в мире

В Нидерландах коронавирус обнаружили еще на двух фермах с норками

17:36 06.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНорка в вольере зверохозяйства
Норка в вольере зверохозяйства
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Коронавирус нового типа обнаружен еще на двух норководческих фермах в Нидерландах, 19 тысяч животных уничтожены, сообщает издание Dutch News со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.
По данным министерства сельского хозяйства, новые случаи заражения вирусом были обнаружены на зверофермах в городе Гемерт в провинции Северный Брабант. Как сообщает издание, таким образом, общее число норководческих ферм, где были выявлены случаи заражения COVID-19, возросло до 20.
В понедельник были уничтожены 19 тысяч зверьков. В общей сложности с начала эпидемии были забиты более 600 тысяч норок.
В мае министр сельского хозяйства сообщила о первом случае передачи коронавирусной инфекции от норки человеку. В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти Нидерландов ввели запрет на перевозку норок и посещение ферм с норками после сообщений об их заражении коронавирусом и двух случаев передачи вируса человеку.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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В Нидерландах существует запрет на норковые фермы, он был принят в 2013 году. Как сообщал телеканал RTL, последняя норковая ферма должна закрыться в Нидерландах не позднее 1 января 2024 года.
По последним данным Национального института здравоохранения (RIVM), в стране было выявлено 50 273 случая заражения COVID-19, 6 113 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСеверный БрабантНидерландыВ мире
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