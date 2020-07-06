В Нидерландах коронавирус обнаружили еще на двух фермах с норками

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Коронавирус нового типа обнаружен еще на двух норководческих фермах в Нидерландах , 19 тысяч животных уничтожены, сообщает издание Dutch News со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

По данным министерства сельского хозяйства, новые случаи заражения вирусом были обнаружены на зверофермах в городе Гемерт в провинции Северный Брабант . Как сообщает издание, таким образом, общее число норководческих ферм, где были выявлены случаи заражения COVID-19, возросло до 20.

В понедельник были уничтожены 19 тысяч зверьков. В общей сложности с начала эпидемии были забиты более 600 тысяч норок.

В мае министр сельского хозяйства сообщила о первом случае передачи коронавирусной инфекции от норки человеку. В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти Нидерландов ввели запрет на перевозку норок и посещение ферм с норками после сообщений об их заражении коронавирусом и двух случаев передачи вируса человеку.

В Нидерландах существует запрет на норковые фермы, он был принят в 2013 году. Как сообщал телеканал RTL, последняя норковая ферма должна закрыться в Нидерландах не позднее 1 января 2024 года.

По последним данным Национального института здравоохранения (RIVM), в стране было выявлено 50 273 случая заражения COVID-19, 6 113 человек скончались.