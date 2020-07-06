https://ria.ru/20200706/1573968460.html
В Нидерландах коронавирус обнаружили еще на двух фермах с норками
Коронавирус нового типа обнаружен еще на двух норководческих фермах в Нидерландах, 19 тысяч животных уничтожены, сообщает издание Dutch News со ссылкой на... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:36
2020-07-06T17:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
северный брабант
нидерланды
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn25.img.ria.ru/images/156271/18/1562711894_0:360:2999:2047_1400x0_80_0_0_4b402285549452c1749444af7a3ace40.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, северный брабант, нидерланды, в мире
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Коронавирус
нового типа обнаружен еще на двух норководческих фермах в Нидерландах
, 19 тысяч животных уничтожены, сообщает издание Dutch News
со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.
По данным министерства сельского хозяйства, новые случаи заражения вирусом были обнаружены на зверофермах в городе Гемерт в провинции Северный Брабант
. Как сообщает издание, таким образом, общее число норководческих ферм, где были выявлены случаи заражения COVID-19, возросло до 20.
В понедельник были уничтожены 19 тысяч зверьков. В общей сложности с начала эпидемии были забиты более 600 тысяч норок.
В мае министр сельского хозяйства сообщила о первом случае передачи коронавирусной инфекции от норки человеку. В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти Нидерландов ввели запрет на перевозку норок и посещение ферм с норками после сообщений об их заражении коронавирусом и двух случаев передачи вируса человеку.
В Нидерландах существует запрет на норковые фермы, он был принят в 2013 году. Как сообщал телеканал RTL, последняя норковая ферма должна закрыться в Нидерландах не позднее 1 января 2024 года.
По последним данным Национального института здравоохранения (RIVM), в стране было выявлено 50 273 случая заражения COVID-19, 6 113 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.