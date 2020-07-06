Ядерную сделку еще можно спасти, считает глава МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Ядерную сделку можно спасти, заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Я верю в то, что спасти соглашение возможно, если европейцы начнут выполнять то, на что они сами согласились – у них есть обязательства в рамках СВПД, которые они выполнили", - сказал Зариф в ходе дискуссии в рамках "Средиземноморского диалога".
Он также добавил, что Тегеран "не почувствовал эффект" от предполагаемого сделкой снятия ограничений против Ирана: "Все европейские компании покинули Иран".
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.