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Ядерную сделку еще можно спасти, считает глава МИД Ирана
Ядерную сделку можно спасти, заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:35
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
мид ирана
совет безопасности оон
иран
сша
в мире
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353
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РИА Новости
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, мид ирана, совет безопасности оон, иран, сша, в мире

Ядерную сделку еще можно спасти, считает глава МИД Ирана

17:35 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Ядерную сделку можно спасти, заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Я верю в то, что спасти соглашение возможно, если европейцы начнут выполнять то, на что они сами согласились – у них есть обязательства в рамках СВПД, которые они выполнили", - сказал Зариф в ходе дискуссии в рамках "Средиземноморского диалога".
Он также добавил, что Тегеран "не почувствовал эффект" от предполагаемого сделкой снятия ограничений против Ирана: "Все европейские компании покинули Иран".
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаСовет Безопасности ООНИранСШАВ мире
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