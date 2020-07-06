В Молдавии еще 92 человека заболели COVID-19

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 92 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 17906. Всего 11047 человек были вылечены, а 595 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.