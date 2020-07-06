В Молдавии еще 92 человека заболели COVID-19

КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 92, до 17906, всего умерли 595 человек, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 17814 зарегистрированных случаях коронавируса, 585 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 92 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 17906. Всего 11047 человек были вылечены, а 595 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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