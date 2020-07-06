При раскопках под Тулой нашли останки 90 советских солдат

"В ходе раскопок, в которых непосредственное участие приняли следователи следственного управления по Тульской области, установлено, что останки принадлежат советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. Обнаружены останки 90 воинов, а также фрагменты военной одежды, инвентаря, патронов", - говорится в сообщении.