При раскопках под Тулой нашли останки 90 советских солдат

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Останки 90 советских солдат найдены в ходе раскопок воинских захоронений времен Великой Отечественной войны в Тульской области, сообщается на сайте С РФ.
Отмечается, что российские следователи в рамках акции "Без срока давности" совместно с поисковиками военно-исторического клуба "Славный" выезжали в Арсеньевский район Тульской области к месту обнаружения останков, находившихся там со времен войны. Подчеркивается, что именно с арсеньевской земли 12 июля 1943 года войска 61-й армии начали наступательную операцию "Кутузов": военные действия разворачивались здесь в течение 1,5 лет и напрямую связаны с битвой под Москвой, подготовкой и началом сражения на Орловско-Курской дуге.
"В ходе раскопок, в которых непосредственное участие приняли следователи следственного управления по Тульской области, установлено, что останки принадлежат советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. Обнаружены останки 90 воинов, а также фрагменты военной одежды, инвентаря, патронов", - говорится в сообщении.