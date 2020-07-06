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Защита попросила отпустить замглавы Минобрнауки Лукашевич под залог
Защита замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич, подозреваемой в хищении 40 миллионов рублей, просит освободить ее под подписку о невыезде, чтобы она могла ходить... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:34
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
москва
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происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), москва, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), происшествия

Защита попросила отпустить замглавы Минобрнауки Лукашевич под залог

17:33 06.07.2020 (обновлено: 17:34 06.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Защита замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич, подозреваемой в хищении 40 миллионов рублей, просит освободить ее под подписку о невыезде, чтобы она могла ходить на работу.
"Мы просим подписку о невыезде. Должностные обязанности и должность стастс-секретаря с нее никто не снимал", - заявила адвокат в Тверском суде Москвы, где в настоящее время рассматривается ходатайство о ее заключении под стражу.
По словам адвоката, "третье лицо" также готово внести за нее залог в размере 3 миллионов рублей.
Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова подозревают в хищении 40 миллионов рублей. Суд сегодня рассматривает ходатайства об их аресте.
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)МоскваМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Происшествия
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