https://ria.ru/20200706/1573968292.html
Защита попросила отпустить замглавы Минобрнауки Лукашевич под залог
Защита замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич, подозреваемой в хищении 40 миллионов рублей, просит освободить ее под подписку о невыезде, чтобы она могла ходить... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:33
2020-07-06T17:34
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
москва
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573955080.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573961722_0:118:1440:928_1400x0_80_0_0_97babf61e151467b119ab11c0d1cd1a9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), москва, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), происшествия