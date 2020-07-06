https://ria.ru/20200706/1573968190.html
Экс-глава Нацбанка: более половины бизнеса на Украине находится в тени
Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий считает, что более половины бизнеса в стране находится в тени. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:31
2020-07-06T17:31
яков смолий
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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украина
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яков смолий, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 6 июл - РИА Новости.
Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий
считает, что более половины бизнеса в стране находится в тени.
Ранее компания Ernst & Young в рамках сотрудничества с украинскими минэкономики, Нацбанком и Госслужбой статистики провели исследование, согласно которому почти четверть ВВП Украины, или около 35 миллиардов долларов, находится в тени.
"По оценке, которую дает министерство экономики, 30% бизнеса находится в тени. Я думаю, что это можно спокойно умножить на два. Более половины бизнеса находится в тени", - заявил Смолий в интервью интернет-изданию "Левый берег", которое опубликовано в понедельник.
По его словам, такие данные подтверждаются тем, что с начала года объем наличности за пределами банковской системы увеличился на 60 миллиардов гривен (около 2,2 миллиарда долларов). По его словам, бизнес в стране необходимо выводить из тени. Для этого в том числе необходимо привлекать налоговиков и правоохранителей.
Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в 1 июля написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту Владимиру Зеленскому
. Верховная рада
Украины по предложению Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.