Экс-глава Нацбанка: более половины бизнеса на Украине находится в тени

Ранее компания Ernst & Young в рамках сотрудничества с украинскими минэкономики, Нацбанком и Госслужбой статистики провели исследование, согласно которому почти четверть ВВП Украины, или около 35 миллиардов долларов, находится в тени.

"По оценке, которую дает министерство экономики, 30% бизнеса находится в тени. Я думаю, что это можно спокойно умножить на два. Более половины бизнеса находится в тени", - заявил Смолий в интервью интернет-изданию "Левый берег", которое опубликовано в понедельник.

По его словам, такие данные подтверждаются тем, что с начала года объем наличности за пределами банковской системы увеличился на 60 миллиардов гривен (около 2,2 миллиарда долларов). По его словам, бизнес в стране необходимо выводить из тени. Для этого в том числе необходимо привлекать налоговиков и правоохранителей.