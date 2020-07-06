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Экс-глава Нацбанка: более половины бизнеса на Украине находится в тени
Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий считает, что более половины бизнеса в стране находится в тени. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:31
яков смолий
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владимир зеленский
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яков смолий, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Экс-глава Нацбанка: более половины бизнеса на Украине находится в тени

17:31 06.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий считает, что более половины бизнеса в стране находится в тени.
Ранее компания Ernst & Young в рамках сотрудничества с украинскими минэкономики, Нацбанком и Госслужбой статистики провели исследование, согласно которому почти четверть ВВП Украины, или около 35 миллиардов долларов, находится в тени.
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"По оценке, которую дает министерство экономики, 30% бизнеса находится в тени. Я думаю, что это можно спокойно умножить на два. Более половины бизнеса находится в тени", - заявил Смолий в интервью интернет-изданию "Левый берег", которое опубликовано в понедельник.
По его словам, такие данные подтверждаются тем, что с начала года объем наличности за пределами банковской системы увеличился на 60 миллиардов гривен (около 2,2 миллиарда долларов). По его словам, бизнес в стране необходимо выводить из тени. Для этого в том числе необходимо привлекать налоговиков и правоохранителей.
Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в 1 июля написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту Владимиру Зеленскому. Верховная рада Украины по предложению Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.
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