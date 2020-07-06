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Число приоритетных проектов для рассмотрения в Госдуме может вырасти
Число приоритетных проектов, которые Государственная дума должна будет рассмотреть до конца весенней сессии, может увеличиться, заявил председатель нижней... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:40
госдума рф
вячеслав володин
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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госдума рф, вячеслав володин, политика

Число приоритетных проектов для рассмотрения в Госдуме может вырасти

17:31 06.07.2020 (обновлено: 18:40 06.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число приоритетных проектов, которые Государственная дума должна будет рассмотреть до конца весенней сессии, может увеличиться, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее Володин сообщил, что Государственная дума скорректирует график своей работы в июле: вместо двух пленарных недель будет три для рассмотрения 43 приоритетных законопроектов по поддержке граждан и экономики, внесенных правительством РФ.
"Мы сосредоточимся сейчас в июле месяце именно над принятием законопроектов. У нас много приоритетных законопроектов: правительства обозначило порядка 43, но скорее всего, будет еще больше. Поэтому мы завтра начнем работу с рассмотрения отчета Счетной палаты, потом блок постановлений, затем законопроекты третьего, второго и первого чтений", - сказал Володин журналистам по итогам заседания Совета Думы.
Также Володин напомнил, что на 22 июля в Госдуме запланирован отчет председателя правительства, а 23 июля ГД завершает весеннюю сессию.
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По завершении сессии, подчеркнул Володин, депутаты будут работать в своих избирательных округах и в профильных комитетах.
"У нас остается не так много времени до отпусков, хотя отпуска у депутатов - это условности. Депутаты будут работать в своих избирательных округах, но и, конечно, в профильных комитетах. Если ты хочешь законопроект подготовить, его можно готовить, не отвлекаясь от всего остального, от суеты, только в свой формальный отпуск", - отметил спикер.
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Госдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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