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Число приоритетных проектов для рассмотрения в Госдуме может вырасти
Число приоритетных проектов, которые Государственная дума должна будет рассмотреть до конца весенней сессии, может увеличиться, заявил председатель нижней... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:31
2020-07-06T18:40
госдума рф
вячеслав володин
политика
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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госдума рф, вячеслав володин, политика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Число приоритетных проектов, которые Государственная дума должна будет рассмотреть до конца весенней сессии, может увеличиться, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин
.
Ранее Володин сообщил, что Государственная дума скорректирует график своей работы в июле: вместо двух пленарных недель будет три для рассмотрения 43 приоритетных законопроектов по поддержке граждан и экономики, внесенных правительством РФ.
"Мы сосредоточимся сейчас в июле месяце именно над принятием законопроектов. У нас много приоритетных законопроектов: правительства обозначило порядка 43, но скорее всего, будет еще больше. Поэтому мы завтра начнем работу с рассмотрения отчета Счетной палаты, потом блок постановлений, затем законопроекты третьего, второго и первого чтений", - сказал Володин журналистам по итогам заседания Совета Думы.
Также Володин напомнил, что на 22 июля в Госдуме
запланирован отчет председателя правительства, а 23 июля ГД завершает весеннюю сессию.
По завершении сессии, подчеркнул Володин, депутаты будут работать в своих избирательных округах и в профильных комитетах.
"У нас остается не так много времени до отпусков, хотя отпуска у депутатов - это условности. Депутаты будут работать в своих избирательных округах, но и, конечно, в профильных комитетах. Если ты хочешь законопроект подготовить, его можно готовить, не отвлекаясь от всего остального, от суеты, только в свой формальный отпуск", - отметил спикер.