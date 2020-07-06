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"Не будьте дураками": Рошаль обратился к москвичам из-за коронавируса
Детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился в твиттере к москвичам с призывом... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, леонид рошаль, москва, общество

"Не будьте дураками": Рошаль обратился к москвичам из-за коронавируса

17:31 06.07.2020 (обновлено: 18:02 06.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился в твиттере к москвичам с призывом соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса.
"Мои дорогие! Не будьте дураками. Продолжайте на улицах, транспорте, в общественных местах носить маски", — написал врач.
Он подчеркнул, что опасность заражения пока не миновала и "ничего не закончилось".
"Знаю, что, если увеличится число зараженных и умерших, будете обвинять мэра, правительство и президента, но не себя", — добавил хирург.
Он отметил, что ситуация с распространением вируса улучшается, но призвал ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.
"Послабления нужны. Не только экономика. Но вирус коварен", — написал Рошаль.
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 11,3 миллиона заражений. Жертвами вируса стали порядка 532 тысяч человек.
В России выявили почти 688 тысяч случаев инфицирования. Свыше 454 тысяч пациентов выздоровели, около десяти тысяч скончались.
В Москве в настоящее время зарегистрировано около 225 тысяч случаев инфицирования, что составляет примерно треть от всех зараженных по стране. В столице снято большинство ограничений, введенных из-за эпидемии, однако власти по-прежнему просят москвичей соблюдать меры предосторожности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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