"Не будьте дураками": Рошаль обратился к москвичам из-за коронавируса

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился в твиттере к москвичам с призывом соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса.

"Мои дорогие! Не будьте дураками. Продолжайте на улицах, транспорте, в общественных местах носить маски", — написал врач.

Он подчеркнул, что опасность заражения пока не миновала и "ничего не закончилось".

"Знаю, что, если увеличится число зараженных и умерших, будете обвинять мэра, правительство и президента, но не себя", — добавил хирург.

Он отметил, что ситуация с распространением вируса улучшается, но призвал ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.

"Послабления нужны. Не только экономика. Но вирус коварен", — написал Рошаль.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 11,3 миллиона заражений. Жертвами вируса стали порядка 532 тысяч человек.

В России выявили почти 688 тысяч случаев инфицирования. Свыше 454 тысяч пациентов выздоровели, около десяти тысяч скончались.

Москве в настоящее время зарегистрировано около 225 тысяч случаев инфицирования, что составляет примерно треть от всех зараженных по стране. В столице снято большинство ограничений, введенных из-за эпидемии, однако власти по-прежнему просят москвичей соблюдать меры предосторожности.