В Воронежской области остался один из почти 40 очагов COVID-19

"В Воронежской области остался всего один действующий коронавирусный очаг (ранее их было порядка 40). Это Борисоглебский психоневрологический интернат - 13 человек: сотрудники и постояльцы. Их жизни ничего не угрожает, приняты все необходимые эпидмеры", - говорится в сообщении.