Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573967935.html
В Воронежской области остался один из почти 40 очагов COVID-19
Один из почти 40 очагов коронавирусной инфекции остается на территории Воронежской области, сообщает в понедельник облправительство. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воронежская область
воронеж
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1400x0_80_0_0_cd0837b2e070a5eafcfa7cf6feb2908a.jpg
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
воронежская область
воронеж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1400x0_80_0_0_cd0837b2e070a5eafcfa7cf6feb2908a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1400x0_80_0_0_d862f457330958873d01e9b60c322aa9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_334:0:1166:832_1400x0_80_0_0_78039fb1afa18e39b64316cd76eb5f10.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воронежская область, воронеж, общество

В Воронежской области остался один из почти 40 очагов COVID-19

17:27 06.07.2020
6323
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Один из почти 40 очагов коронавирусной инфекции остается на территории Воронежской области, сообщает в понедельник облправительство.
Ранее вспышки COVID-19 были зафиксированы на ряде крупных предприятий Воронежской области, в правительстве региона, среди работников Новоусманской центральной районной больницы, в психиатрическом отделении Бутурлиновской районной больницы, Таловской районной больницы, в областном специализированном доме ребенка, Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Также случаи коронавирусной инфекции были зарегистрированы среди чиновников мэрии Воронежа.
"В Воронежской области остался всего один действующий коронавирусный очаг (ранее их было порядка 40). Это Борисоглебский психоневрологический интернат - 13 человек: сотрудники и постояльцы. Их жизни ничего не угрожает, приняты все необходимые эпидмеры", - говорится в сообщении.
В Воронежской области COVID-19 был обнаружен у 8505 пациентов. Выздоровели 6302, умерли 59. Средний возраст умерших пациентов с COVID-19 в Воронежской области - 73 года.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
310051
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВоронежская областьВоронежОбщество
Рекомендуем
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
"Не будьте дураками": Рошаль обратился к москвичам из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Камеры видеонаблюдения на Манежной площади в Москве
Власти Москвы рассказали о системе видеоаналитики
Ночные Волки освятили мотоциклы возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Суд принял отказ производителя бронемашин "Тигр" от иска к Хирургу
Норка в вольере зверохозяйства
В Нидерландах коронавирус обнаружили еще на двух фермах с норками
Обнародована переписка аспирантки Ещенко и историка Соколова. Кадры из суда в Петербурге
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы
В Петербурге из клиники выписали журналиста, пострадавшего на голосовании
Самолет Ан-2
В Нижегородской области ищут место падения "Кукурузника" Ан-2
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса
Александр Турчинов
Турчинов надеется на мирную перезагрузку Верховной рады
Ирина Пекарская до пожара
Пострадавшая в "Хромой лошади" умерла после 11 лет в больнице
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Воронежской области умерла врач, лечившая больных с COVID-19
Лувр. Париж
Лувр возобновил работу после карантина
Фотоснимок коронавируса
В ООН оценили влияние пандемии COVID-19 на борьбу с ВИЧ
Вспышка чумы
В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
Лента новостейМолния