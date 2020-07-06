В Воронежской области остался один из почти 40 очагов COVID-19

ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Один из почти 40 очагов коронавирусной инфекции остается на территории Воронежской области, сообщает в понедельник облправительство.
Ранее вспышки COVID-19 были зафиксированы на ряде крупных предприятий Воронежской области, в правительстве региона, среди работников Новоусманской центральной районной больницы, в психиатрическом отделении Бутурлиновской районной больницы, Таловской районной больницы, в областном специализированном доме ребенка, Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Также случаи коронавирусной инфекции были зарегистрированы среди чиновников мэрии Воронежа.
"В Воронежской области остался всего один действующий коронавирусный очаг (ранее их было порядка 40). Это Борисоглебский психоневрологический интернат - 13 человек: сотрудники и постояльцы. Их жизни ничего не угрожает, приняты все необходимые эпидмеры", - говорится в сообщении.
В Воронежской области COVID-19 был обнаружен у 8505 пациентов. Выздоровели 6302, умерли 59. Средний возраст умерших пациентов с COVID-19 в Воронежской области - 73 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.