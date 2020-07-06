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Власти Москвы рассказали о системе видеоаналитики
Система видеоаналитики Москвы используется в строгом соответствии с законодательством, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:26
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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москва, общество

Власти Москвы рассказали о системе видеоаналитики

17:26 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКамеры видеонаблюдения на Манежной площади в Москве
Камеры видеонаблюдения на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Система видеоаналитики Москвы используется в строгом соответствии с законодательством, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий в понедельник.
Ранее агентство РБК опубликовало информацию о том, что на московскую систему массового распознавания лиц пожаловались в ЕСПЧ. Авторы иска полагают, что применение этой технологии на митинге на проспекте Сахарова в сентябре 2019 года могло "позволить мэрии и МВД собрать данные о тысячах сторонников оппозиции", при этом "никакой информации о конкретных угрозах общественному порядку предоставлено не было".
"Иск, о котором идет речь в запросе, в департамент информационных технологий Москвы не поступал. Система видеоаналитики используется в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Департамент информационных технологий Москвы не проводит мероприятий, направленных на установление личности конкретного гражданина", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что личность гражданина устанавливают сотрудники правоохранительных органов в порядке, установленном законодательством.
В ЕСПЧ на вопрос РИА Новости ответили, что жалоба на московскую систему распознавания лиц пока не поступала. "На сегодняшний день суд не получил такое заявление", - сообщили в ЕСПЧ.
Камера видеонаблюдения на территории Международного аэропорта Шереметьево
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