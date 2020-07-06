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Распространение нового коронавируса
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Казахстан намерен разрешить иностранным врачам работать в стране
Казахстан планирует разрешить иностранным врачам работать в стране без сертификации для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщила... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:22
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, москва, казахстан, в мире

Казахстан намерен разрешить иностранным врачам работать в стране

17:22 06.07.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 6 июл - РИА Новости. Казахстан планирует разрешить иностранным врачам работать в стране без сертификации для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
Вопрос привлечения иностранных медицинских работников министр здравоохранения Алексей Цой в понедельник обсудил в ходе онлайн-совещания с руководством управления здравоохранения Атырауской области республики. По данным пресс-службы минздрава, в регионе не хватает 278 медработников.
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"Минздрав сообщил, что на ближайшем заседании МВК (межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом - ред.) будет озвучен вопрос привлечения врачей из других стран и разрешения работать им без сертификации во время эпидемии", - говорится в сообщении министерства.
Ранее минздрав Подмосковья сообщил РИА Новости, что на помощь специалистам из Казахстана в борьбе с распространением коронавирусной инфекции отправились 26 ведущих врачей региона. В свою очередь, пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что в Казахстан отправилась бригада из 22 столичных медиков.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались. В Казахстане подтверждены более 48 тысяч случаев коронавируса, более 15,9 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 232 летальных случая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМоскваКазахстанВ мире
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