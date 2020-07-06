Казахстан намерен разрешить иностранным врачам работать в стране

Вопрос привлечения иностранных медицинских работников министр здравоохранения Алексей Цой в понедельник обсудил в ходе онлайн-совещания с руководством управления здравоохранения Атырауской области республики. По данным пресс-службы минздрава, в регионе не хватает 278 медработников.

"Минздрав сообщил, что на ближайшем заседании МВК (межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом - ред.) будет озвучен вопрос привлечения врачей из других стран и разрешения работать им без сертификации во время эпидемии", - говорится в сообщении министерства.